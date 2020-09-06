شيري عادل تقترب من إنهاء تصوير «أمر شخصي»

اقتربت الفنانة شيري عادل على الانتهاء من تصوير مشاهدها ضمن أحداث حكاية «أمر شخصي» بمسلسل «إلا أنا» استعدادًا لعرضها خلال الأسبوع المقبل.وكثف المخرج محمود كمال ساعات تصوير العمل سعيًا منه للانتهاء من التصوير خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنه من المقرر عرض أولى حلقات الحكاية الجديدة يوم السبت المقبل، بعد انتهاء حكاية «أمل حياتي» للفنانة حنان مطاع وتعرض حاليًا على قنوات dmc.حكاية «أمر شخصي» تأليف عمر عبدالحليم ويشارك في بطولته بجانب شيري عادل ميدو عادل وسيمون وإيهاب فهمي وجمال عبدالناصر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين الشباب.يشار إلى أن هذا المسلسل يعيد شيري عادل للدراما بعد غياب عامين كاملين حيث كان آخر أعمالها في رمضان 2018 في مسلسل «السهام المارقة» مع المنتج معز مسعود.