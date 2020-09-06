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الأحد 06 سبتمبر 2020 الموافق 18 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

السيسى يناقش الخطة الاستراتيجية الخاصة بالنهوض بالمحاصيل الزراعية

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 05:53 م
السيسى يناقش الخطة
السيسى يناقش الخطة الاستراتيجية
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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الموارد المائية والري والتموين والتجارة الداخلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ورئيس مركز البحوث الزراعية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الخطة الاستراتيجية الخاصة بالنهوض بالمحاصيل الزراعية والإنتاج الزراعي على مستوى الجمهورية.

ووجه الرئيس بتعظيم المميزات التفضيلية التي يتمتع بها القطاع الزراعي بمصر بهدف تحقيق أقصى عائد ممكن من الإنتاج، مشددًا على بلورة برامج قومية لتوفير أفضل الحلول للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي، وربط الإنتاج الزراعي بالصناعات ذات الصلة، تحقيقًا لغاية الدولة في زيادة الرقعة الزراعة على المستويين الأفقي والرأسي، بزيادة المساحة المنزرعة وتطبيق الأساليب الحديثة في الزراعة.

وعرض وزير الزراعة بعرض آليات ومحاور تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمحاصيل الزراعية، وتستهدف الارتقاء بالعناصر الأساسية للزراعة المستدامة بهدف تحقيق الأمن الغذائي من خلال تعظيم الإنتاج والتصنيع الزراعي، إلى جانب تقليص نسبة الفاقد، وكذا استخدام أحدث الوسائل والبرامج الزراعية.

كما تم استعراض الوضع الزراعي في مصر، بما فيها الصادرات الزراعية وتوزيع نسبة المحاصيل الزراعية على مستوى الجمهورية، فضلًا عن عرض التحديات الأساسية التي تواجه قطاع الزراعة في مصر، والتي تتمحور حول محدودية الرقعة الزراعية والنمو السكاني المتزايد والحاجة لتوفير موارد مائية إضافية.

كما شهد الاجتماع عرض جهود وزارة الزراعة في تطوير منظومة الخدمات الزراعية والتسويق والإرشاد الزراعي للفلاحين، وذلك من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية والقنوات الإعلامية، بالإضافة إلى عرض الجهود المشتركة بين وزارتي الري والزراعة بشأن محاور تنظيم وتحديث منظومة الري الحقلي.

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