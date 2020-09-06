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الأحد 06 سبتمبر 2020 الموافق 18 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هان ماورتس سفيرًا جدًيدًا لهولندا لدى مصر

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 05:57 م
هان ماورتس
هان ماورتس
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عُيّن هان ماورتس سخابفلد سفيرًا للمملكة الهولندية لدى جمهورية مصر العربية خلفا لـ لاورنس ويستهوف، حيث من المقرر أن يتولى السفير الجديد مهام منصبه اعتبارًا من سبتمبر ٢٠٢٠.

وولد سخابفلد في 9 فبراير 1957 في بلومندال بهولندا، وسبق العمل له سفيرًا في لوكسمبورج، وقائمًا بالأعمال بالنيابة في سفارة المملكة الهولندية في العاصمة اللبنانية بيروت.

كما شغل منصب مدير مشروع عدد من المؤتمرات الكبرى في هولندا، مثل قمة الأمن النووي 2014، والمؤتمر العالمي حول الفضاء الإلكتروني 2015، ورئاسة هولندا للاتحاد الأوروبي 2016.

كما عمل نائبًا لرئيس البعثة بسفارة المملكة الهولندية في باريس، ومديرًا للشئون القنصلية والهجرة بوزارة الخارجية بهولندا، وسفيرًا لبلاده لدى بوركينا فاسو.

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