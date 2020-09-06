صدور الطبعة العاشرة من «يوميات نائب في الأرياف» لتوفيق الحكيم

أعلنت دار الشروق للنشر والتوزيع، صدور الطبعة العاشرة من رواية "يوميات نائب في الأرياف" للكاتب الراحل توفيق الحكيم.في الرواية؛ يسرد "الحكيم" مشاهدات من الحوادث والقصص التي عرضت عليه أثناء عمله في القضاء بإحدى مناطق الريف المصري، وتدور أحداثها حول معاناة هذا النائب القادم من القاهرة إلى الأرياف، وكيف يمضي وقته في محاربة البعوض والذباب والاصطدام مع المأمور وكاتب النيابة."يوميات نائب في الأرياف" صدرت عام 1937 ترجمت ونشرت بالفرنسية عام 1939 (طبعة أولى)، وفى عام 1942 (طبعة ثانية) وفى عام 1974 و1978 (طبعة ثالثة ورابعة وخامسة بدار بلون بباريس، وترجمت ونشرت بالعبرية عام 1945، كما ترجمت ونشرت باللغة الإنجليزية في دار (هارفيل) للنشر بلندن عام 1947 -ترجة أبا إيبان- ترجم إلى الإسبانية في مدريد عام 1948 وترجمت ونشرت في السويد عام 1955، وترجمت ونشرت بالألمانية عام 1961 وبالرومانية عام 1962 بالروسية عام 1961.