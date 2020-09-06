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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

احتفالية ختامية لشهر التراث المصري بمقاطعة أونتاريو الكندية

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 06:13 م
فعاليات شهر التراث
فعاليات شهر التراث المصري
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نظّمت الهيئة الكندية للتراث المصري احتفالية ختام فعاليات شهر التراث المصري لعام 2020 بمدينة مسيساجا ذات التجمع المصري الأكبر في مقاطعة أونتاريو بكندا، بمشاركة العديد من رموز الجالية المصرية ورجال الأعمال والإعلام.

شهد الحفل حضور نائب برلمان مقاطعة أونتاريو ونائب وزارة السياحة والرياضة والحضارة بحكومة أونتاريو، المهندس شريف سبعاوي، الذي ألقى كلمة أعرب فيها عن شكره للهيئة الكندية للتراث المصري في رعايتها الدائمة لاحتفالات شهر التراث المصري.

كما شاركت في الحفل نائب القنصل العام في مونتريال، داليا عـبد الفتاح، والتي ثمنت في كلمتها قانون احتفالات شهر الحضارة كعمل مميز غير مسبوق وباعتباره أساسا ستبني عليه كل الفعاليات في المستقبل لنشر التراث المصري في المجتمع الكندي وتحدثت عن دور الحكومة المصرية في دعم هذا القانون ممثلة في وزارة الخارجية ووزارة الهجرة.

من جانبه، ألقى الدكتور مجدي نشأت، رئيس الهيئة الكندية للتراث المصري، كلمة أعرب خلالها عن شكره لكل من ساهم وساند في إحتفالات شهر التراث من أعضاء السلك الدبلوماسي بكندا ووزارة الهجرة المصرية في مشاركتهم المميزة.

وحرصت الهيئة الكندية للتراث المصري على إشراك ابناء الجيل الثاني من الموهوبين في الفعاليات والأعمال المميزة للاحتفال بالشهر الذي أقيم خلال شهر يوليو الماضي عبر الإنترنت من خلال فعاليات افتراضية بسبب جائحة كورونا.

بدأ الاحتفال بعزف السلامين الوطنيين الكندي والمصري وتخلل فقرات فنية من إنتاج الهيئة الكندية للتراث المصري وتكريم الشخصيات التي شاركت في إثراء شهر التراث المصري بالعديد من الفعاليات الافتراضية.

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