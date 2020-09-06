رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 06 سبتمبر 2020 الموافق 18 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس التونسي: هجوم سوسة محاولة فاشلة لضرب الاستقرار

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 06:00 م
قيس سعيد
قيس سعيد
عبير سليم
طباعة
وصف الرئيس التونسي قيس سعيد، هجوم سوسة الذي وقع في وقت سابق من اليوم، بأنه "محاولة فاشلة لضرب الاستقرار في تونس".

وأكد الرئيس التونسي بحسب بيان صادر عن الرئاسة التونسية، أن مثل هذه العمليات الإرهابية لن تنقص من عزم الدولة على محاربة الإرهاب، مشددا على أهمية تحقيق الاستقرار لمواجهة الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية.

وقُتل عنصر من الحرس الوطني التونسي، صباح الأحد، في هجوم "إرهابي" في مدينة سوسة الساحلية في شرق البلاد وأردت قوات الأمن ثلاثة مهاجمين، وفق ما أعلن المتحدث باسم الحرس الوطني لوكالة فرانس برس.

وقال المتحدث حسام الدين الجبالي، إن "دورية أمنية تضم اثنين من أعوان الحرس الوطني تعرّضت للاعتداء بسكين من طرف إرهابي في وسط مدينة سوسة"، على بعد 140 كلم جنوب العاصمة تونس، مضيفا أن "واحدًا منهما استُشهد والثاني مصاب بجروح في المستشفى".

وأوضح الجبالي أن قوات الأمن لاحقت المهاجمين الذين استولوا على سيارة الدورية وأسلحة الضحيتين، مشيرًا إلى أن "ثلاثة إرهابيين قُتلوا في تبادل إطلاق نار".

وأكد استعادة قوات الأمن السيارة والأسلحة، وأنه جرى ملاحقة المهاجمين عند مفترق أكودة في منطقة القنطاوي السياحية.

موضوعات متعلقة

«الأرصاد»: الطقس غدًا مائل للحرارة رطب.. والعظمى بالقاهرة 35

حقيقة تعرض محافظات مصر للسيول الفترة المقبلة

موعد نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة

«كاف» يعلق على اختفاء كأس أمم إفريقيا من مقر اتحاد الكرة

الصور

image description

«مصر تقدر».. حفل قرعة مونديال اليد 2021 بالأهرامات

image description

من دبلوم صنايع لمعيدة بكلية الاقتصاد.. حكاية «أميرة» في جامعة حلوان

image description

«عم جمال».. هجره ولده فأنس وحدته برعاية «أيتام السيدة»

image description

«الدكتورة فريدة».. حلم بائعة خضار لابنتها لدخول كلية الطب

image description

عطل 30 دقيقة فى الخط الثانى بمترو الأنفاق

الأكثر قراءة

أمن إستاد القاهرة يمنع أتوبيس الزمالك من الدخول

موعد نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة

القصة الكاملة لغرق طفل في حمام سباحة بالزمالك

موعد إعلان نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2020

إنفوجراف

image description

تفاصيل مصرع طفل في حمام سباحة نادي الزمالك (إنفوجراف)

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

أيام زمان

كيف قدمت فاتن حمامة عمر خيرت للجمهور؟

الأبنة المدللة.. حكاية هويدا ابنة صباح التي تسببت في بيع منزلها

حكايات الشيخ النقشبندي مع السينما والرئيس السادات

«رفضت أكون أبًا وعائلتي حذفت أول أعمالي».. حكاية جميل راتب مع السينما والأبوة

نجم الساعة

«بى بى سى» تمنع موظفيها من الآراء السياسية عبر مواقع التواصل الاجتماعى

منوعات

اليابان تُجلي أكثر من 780 ألف شخص استعدادًا لإعصار «هايشن»

ابتكار جيل جديد من البطاريات تعمل بدون خطر الانفجار

توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي للحفاظ على الصحة الإنجابية للأم

كوريا الجنوبية تتأهب لإعصار «هايشن»

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
لمن يلومون فيروز.. زهقنا منكم جدًا
ماجد حبته
الأحمق قد ينتحر.. وينحر تركيا
ماجد حبته
عودة «باشاغا».. بالإكراه!
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «2»
المزيد

الثقافة

إيهاب البيشبيشي ضيف برنامج «كل يوم شاعر» غدًا

صدور الطبعة العاشرة من «يوميات نائب في الأرياف» لتوفيق الحكيم

عرض فيلم وثائقي عن نجيب محفوظ بـ«ثقافة أسيوط»

«الفنون التشكيلية» يدرس عودة المعارض وصالون الشباب الـ31