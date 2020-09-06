الرئيس التونسي: هجوم سوسة محاولة فاشلة لضرب الاستقرار

وصف الرئيس التونسي قيس سعيد، هجوم سوسة الذي وقع في وقت سابق من اليوم، بأنه "محاولة فاشلة لضرب الاستقرار في تونس".وأكد الرئيس التونسي بحسب بيان صادر عن الرئاسة التونسية، أن مثل هذه العمليات الإرهابية لن تنقص من عزم الدولة على محاربة الإرهاب، مشددا على أهمية تحقيق الاستقرار لمواجهة الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية.وقُتل عنصر من الحرس الوطني التونسي، صباح الأحد، في هجوم "إرهابي" في مدينة سوسة الساحلية في شرق البلاد وأردت قوات الأمن ثلاثة مهاجمين، وفق ما أعلن المتحدث باسم الحرس الوطني لوكالة فرانس برس.وقال المتحدث حسام الدين الجبالي، إن "دورية أمنية تضم اثنين من أعوان الحرس الوطني تعرّضت للاعتداء بسكين من طرف إرهابي في وسط مدينة سوسة"، على بعد 140 كلم جنوب العاصمة تونس، مضيفا أن "واحدًا منهما استُشهد والثاني مصاب بجروح في المستشفى".وأوضح الجبالي أن قوات الأمن لاحقت المهاجمين الذين استولوا على سيارة الدورية وأسلحة الضحيتين، مشيرًا إلى أن "ثلاثة إرهابيين قُتلوا في تبادل إطلاق نار".وأكد استعادة قوات الأمن السيارة والأسلحة، وأنه جرى ملاحقة المهاجمين عند مفترق أكودة في منطقة القنطاوي السياحية.