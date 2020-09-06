مصطفى شعبان وعمرو سعد يقدمان «سلام يا صحبي» في رمضان 2021

يستعد مصطفى شعبان وعمرو سعد للتحضير لعمل درامي جديد، مضمونه قصة الفيلم الشهير «سلام يا صحبي» وقدمها عادل إمام وسعيد صالح منذ سنوات عديدة وتحديدًا 1987.وعلمت «الدستور» أن العمل سيتم تصويره في لبنان، وهو من إنتاج شركة صادق الصباح لعرضه في شهر رمضان ٢٠٢١، ومن إخراج أحمد خالد موسى ويكتبه حسان دهشان.والعمل سيشارك فيه عدد كبير من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل ومنة شلبي وأخرون، لكن إلى الوقت الحالي لم يتم الاستقرار بشكل أساسي على أبطاله بشكل كامل.