اختيار قيادات جديدة بمستشفى الزهراء الجامعي

انعقدت اليوم لجنة القيادات بجامعة الأزهر، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، للقاء المتقدمين لشغل الوظائف القيادية بمستشفى الزهراء الجامعي، ومناقشة مقترحاتهم للتطوير وطرق تنفيذها.وأكد رئيس الجامعة، أن هذه اللقاءات تسهم في اختيار أفضل العناصر، التي تسعى للتحديث والتطويرـ من جانبه، قال الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على المستشفيات، إن هناك عمليات تطوير شاملة تقوم بها الجامعة للنهوض بالمستشفيات الجامعية، سعيًا في مزيد من الخدمات الطبية لجموع المواطنين، وهو ما يستدعي الاطلاع على مقترحات التطوير وطرق تنفيذها من الراغبين في شغل المناصب القيادية.من جهته، أوضح المحاسب مؤمن متولي، أمين عام الجامعة، وفقًا لبيان المركز الإعلامي للجامعة، أن هذه المقابلات تمهيدية لحين الإعلان الرسمي من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتأتي في إطار سد العجز الإداري الذي تقوم به الجامعة، وبهدف مناقشة المتقدمين في مقترحات التطوير التي يسعون إليها.يذكر أنه شارك في اللجنة المستشار محمد نصار، مستشار رئيس الجامعة، والدكتور هشام فرهود، عميد كلية طب البنات، والدكتورة تغريد عبدالرحمن، مديرة مستشفى الزهراء، والدكتور محمود عبداللطيف، مدير إدارة الموارد البشرية.