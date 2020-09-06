بدء تفعيل سيارة الضبطية القضائية لجهاز حماية المستهلك بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن بدء تفعيل سيارة الضبطية القضائية، التابعة لجهاز حماية المستهلك، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الدكتور أحمد سمير فرج، رئيس جهاز حماية المستهلك، والمنوط بها ضبط أي سلع مخالفة تضر بالمستهلك واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.وأشار المحافظ إلى أن الهدف من تلك السيارات هو إحكام الرقابة على كل الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على التأكد من جودتها لتحقيق سبل الإرضاء للمواطنين من أجل الارتقاء بمستوى المجتمع، وللقضاء على الفساد، وسرعة اتخاذ اللازم والإجراءات القانونية حيال المخالفين.من جانبه، أوضح طه الفلاح رئيس فرع حماية المستهلك بالمنيا، أنه تم تفعيل سيارة الضبطية القضائية بالمنيا، حيث أنه عندما يتلقى الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بالمنيا والكائن (بـ1 شارع نفرتيتي أمام بوابة النادي الرياضي بأرض سلطان) أي شكوى من المواطنين يتم بثها فورًا إلى سيارات الضبطية القضائية المتواجدة في المنطقة الخاصة بالشكوى، حيث يتم التحرك على الفور والتعامل مع الشكوى، والتواصل مع المواطن صاحب الشكوى والوصول إليه للتحقق من الشكوى، بهدف الحل الفوري والعاجل للشكوى.