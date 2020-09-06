رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 06 سبتمبر 2020 الموافق 18 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بدء تفعيل سيارة الضبطية القضائية لجهاز حماية المستهلك بالمنيا

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 06:05 م
سيارة الضبطية القضائية
سيارة الضبطية القضائية
المنيا ـ على حسين
طباعة
أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن بدء تفعيل سيارة الضبطية القضائية، التابعة لجهاز حماية المستهلك، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الدكتور أحمد سمير فرج، رئيس جهاز حماية المستهلك، والمنوط بها ضبط أي سلع مخالفة تضر بالمستهلك واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار المحافظ إلى أن الهدف من تلك السيارات هو إحكام الرقابة على كل الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على التأكد من جودتها لتحقيق سبل الإرضاء للمواطنين من أجل الارتقاء بمستوى المجتمع، وللقضاء على الفساد، وسرعة اتخاذ اللازم والإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، أوضح طه الفلاح رئيس فرع حماية المستهلك بالمنيا، أنه تم تفعيل سيارة الضبطية القضائية بالمنيا، حيث أنه عندما يتلقى الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بالمنيا والكائن (بـ1 شارع نفرتيتي أمام بوابة النادي الرياضي بأرض سلطان) أي شكوى من المواطنين يتم بثها فورًا إلى سيارات الضبطية القضائية المتواجدة في المنطقة الخاصة بالشكوى، حيث يتم التحرك على الفور والتعامل مع الشكوى، والتواصل مع المواطن صاحب الشكوى والوصول إليه للتحقق من الشكوى، بهدف الحل الفوري والعاجل للشكوى.

موضوعات متعلقة

ضحايا اغتصاب «طباخ مصر القديمة» يخضعن للكشف الطبي

المجلس الأعلى للنيابة الإدارية يحيل «سيدة المحكمة» للمعاش

أمن إستاد القاهرة يمنع أتوبيس الزمالك من الدخول

قطع المياه عن الساحل الشمالي لمدة 36 ساعة

الصور

image description

«مصر تقدر».. حفل قرعة مونديال اليد 2021 بالأهرامات

image description

من دبلوم صنايع لمعيدة بكلية الاقتصاد.. حكاية «أميرة» في جامعة حلوان

image description

«عم جمال».. هجره ولده فأنس وحدته برعاية «أيتام السيدة»

image description

«الدكتورة فريدة».. حلم بائعة خضار لابنتها لدخول كلية الطب

image description

عطل 30 دقيقة فى الخط الثانى بمترو الأنفاق

الأكثر قراءة

أمن إستاد القاهرة يمنع أتوبيس الزمالك من الدخول

موعد نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة

القصة الكاملة لغرق طفل في حمام سباحة بالزمالك

موعد إعلان نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2020

إنفوجراف

image description

تفاصيل مصرع طفل في حمام سباحة نادي الزمالك (إنفوجراف)

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

أيام زمان

كيف قدمت فاتن حمامة عمر خيرت للجمهور؟

الأبنة المدللة.. حكاية هويدا ابنة صباح التي تسببت في بيع منزلها

حكايات الشيخ النقشبندي مع السينما والرئيس السادات

«رفضت أكون أبًا وعائلتي حذفت أول أعمالي».. حكاية جميل راتب مع السينما والأبوة

نجم الساعة

«بى بى سى» تمنع موظفيها من الآراء السياسية عبر مواقع التواصل الاجتماعى

منوعات

اليابان تُجلي أكثر من 780 ألف شخص استعدادًا لإعصار «هايشن»

ابتكار جيل جديد من البطاريات تعمل بدون خطر الانفجار

توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي للحفاظ على الصحة الإنجابية للأم

كوريا الجنوبية تتأهب لإعصار «هايشن»

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
لمن يلومون فيروز.. زهقنا منكم جدًا
ماجد حبته
الأحمق قد ينتحر.. وينحر تركيا
ماجد حبته
عودة «باشاغا».. بالإكراه!
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «2»
المزيد

الثقافة

إيهاب البيشبيشي ضيف برنامج «كل يوم شاعر» غدًا

صدور الطبعة العاشرة من «يوميات نائب في الأرياف» لتوفيق الحكيم

عرض فيلم وثائقي عن نجيب محفوظ بـ«ثقافة أسيوط»

«الفنون التشكيلية» يدرس عودة المعارض وصالون الشباب الـ31