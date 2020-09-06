رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 06 سبتمبر 2020 الموافق 18 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

20 مليون جنيه دعمًا من جامعة القاهرة لصندوق تحسين أحوال العاملين

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 05:57 م
الدكتور محمد عثمان
الدكتور محمد عثمان الخشت
إسراء جمال
طباعة
قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إن مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، قرر في اجتماعه الأخير بتاريخ 31 أغسطس 2020، دعم صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات بـ20 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه من المقرر دعم الصندوق الفترة المقبلة.

وأوضح الدكتور محمود علم الدين، أن الدكتور محمد الخشت، رئيس الجامعة، يهتم بتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالجامعة، ويهتم بمشكلاتهم ويطرحها على مجلس الجامعة لمناقشتها والانتهاء إلى قرارات في صالح أسرة العاملين بجامعة القاهرة.

وأشار المتحدث باسم الجامعة، إلى أن الدكتور الخشت وجه بضرورة متابعة تحسين أوضاع العاملين بالجامعة بوصفهم ركنًا أصيلًا من أركان الجامعة في جميع الملفات، كما وجه بضرورة حدوث تغييرات لأوضاع سابقة في الماضي؛ حيث تعمل العديد من اللجان الآن عليها.

موضوعات متعلقة

ضحايا اغتصاب «طباخ مصر القديمة» يخضعن للكشف الطبي

موعد نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة

المجلس الأعلى للنيابة الإدارية يحيل «سيدة المحكمة» للمعاش

«كاف» يعلق على اختفاء كأس أمم إفريقيا من مقر اتحاد الكرة

الصور

image description

«مصر تقدر».. حفل قرعة مونديال اليد 2021 بالأهرامات

image description

من دبلوم صنايع لمعيدة بكلية الاقتصاد.. حكاية «أميرة» في جامعة حلوان

image description

«عم جمال».. هجره ولده فأنس وحدته برعاية «أيتام السيدة»

image description

«الدكتورة فريدة».. حلم بائعة خضار لابنتها لدخول كلية الطب

image description

عطل 30 دقيقة فى الخط الثانى بمترو الأنفاق

الأكثر قراءة

أمن إستاد القاهرة يمنع أتوبيس الزمالك من الدخول

موعد نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة

القصة الكاملة لغرق طفل في حمام سباحة بالزمالك

موعد إعلان نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2020

إنفوجراف

image description

تفاصيل مصرع طفل في حمام سباحة نادي الزمالك (إنفوجراف)

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

أيام زمان

كيف قدمت فاتن حمامة عمر خيرت للجمهور؟

الأبنة المدللة.. حكاية هويدا ابنة صباح التي تسببت في بيع منزلها

حكايات الشيخ النقشبندي مع السينما والرئيس السادات

«رفضت أكون أبًا وعائلتي حذفت أول أعمالي».. حكاية جميل راتب مع السينما والأبوة

نجم الساعة

«بى بى سى» تمنع موظفيها من الآراء السياسية عبر مواقع التواصل الاجتماعى

منوعات

اليابان تُجلي أكثر من 780 ألف شخص استعدادًا لإعصار «هايشن»

ابتكار جيل جديد من البطاريات تعمل بدون خطر الانفجار

توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي للحفاظ على الصحة الإنجابية للأم

كوريا الجنوبية تتأهب لإعصار «هايشن»

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
لمن يلومون فيروز.. زهقنا منكم جدًا
ماجد حبته
الأحمق قد ينتحر.. وينحر تركيا
ماجد حبته
عودة «باشاغا».. بالإكراه!
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «2»
المزيد

الثقافة

إيهاب البيشبيشي ضيف برنامج «كل يوم شاعر» غدًا

صدور الطبعة العاشرة من «يوميات نائب في الأرياف» لتوفيق الحكيم

عرض فيلم وثائقي عن نجيب محفوظ بـ«ثقافة أسيوط»

«الفنون التشكيلية» يدرس عودة المعارض وصالون الشباب الـ31