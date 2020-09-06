20 مليون جنيه دعمًا من جامعة القاهرة لصندوق تحسين أحوال العاملين

قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إن مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، قرر في اجتماعه الأخير بتاريخ 31 أغسطس 2020، دعم صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات بـ20 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه من المقرر دعم الصندوق الفترة المقبلة.وأوضح الدكتور محمود علم الدين، أن الدكتور محمد الخشت، رئيس الجامعة، يهتم بتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالجامعة، ويهتم بمشكلاتهم ويطرحها على مجلس الجامعة لمناقشتها والانتهاء إلى قرارات في صالح أسرة العاملين بجامعة القاهرة.وأشار المتحدث باسم الجامعة، إلى أن الدكتور الخشت وجه بضرورة متابعة تحسين أوضاع العاملين بالجامعة بوصفهم ركنًا أصيلًا من أركان الجامعة في جميع الملفات، كما وجه بضرورة حدوث تغييرات لأوضاع سابقة في الماضي؛ حيث تعمل العديد من اللجان الآن عليها.