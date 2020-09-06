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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنيا يسلم 63 مشروعًا تنمويًا لمواطني 6 مراكز

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 06:15 م
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي
المنيا ـ على حسين
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سلم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأحد، 63 مشروعًا تنمويًا متنوعًا إلى أبناء المحافظة، بمبلغ 400 ألف و43 ألف جنيه، مقدمة من صندوق التنمية المحلية، والممول من جهاز بناء وتنمية القرية المصرية، وذلك بحضور اللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد، والدكتورة وفاء فداوى مدير عام إدارة بناء وتنمية القرية بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن المنيا تأتى في مقدمة المحافظات المستفيدة من قيمة الاستثمارات المخصصة على مدار 4 سنوات متتالية، مما يعود بالفائدة وتقليل نسبة البطالة بين الشباب، وتوفير فرص عمل حقيقية تساهم في زيادة دخل المواطنين ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.

وأعرب المحافظ عن أمنياته بأن تكون تلك المشروعات "فاتحة خير" على أصحابها، مطالبا الجميع بتبني ثقافة العمل الحر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها لتوفير "حياة كريمة" لأبنائها، من خلال دعم ومساندة كافة المشروعات والبرامج التنموية، بهدف زيادة دخل الأسر الريفية وتوفير فرص عمل منتجة لأبنائها للحد من مشكلة البطالة، كما طالب المحافظ، أصحاب المشروعات بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتخاذها لمجابهة فيروس كورونا.

من جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء فداوى مدير عام إدارة بناء وتنمية القرية، أنه تم تسليم 63 مشروعًا تنمويًا متنوعًا لهذا الشهر، وفرت 63 فرصة عمل مباشرة، موزعين على مراكز (المنيا- سمالوط- مطاى- مغاغة- أبوقرقاص- دير مواس)، بإجمالي تمويل يصل الى حوالي 400 ألف و43 ألف جنيه، وتستهدف تلك المشاريع خدمة المرأة المعيلة والشباب وزوجات الشهداء، حيث تتنوع المشروعات ما بين (حرفية، خدمية، إنتاج حيواني، تسمين عجول، بقاله، أدوات منزلية، ملابس جاهزة، حبوب وغلال، تجارة، حدادة، أدوات مكتبية، عطور، أدوات تجميل، غيرها).

وأشارت "فداوي" إلى أن المشروعات التي يمولها الصندوق تأتى في شكل قروض صغيرة تتراوح ما بين 5 آلاف إلى 50 ألف جنيه، بالاشتراك مع صندوق التنمية المحلية الممول من جهاز بناء وتنمية القرية المصرية التابع لوزارة التنمية المحلية، كما احتلت المنيا المرتبة الأولى خلال أربع سنوات متتالية، وصلت فيها نسبة التمويل الممنوحة من الوزارة للمشروعات القائمة، 2051 مشروعا بمبلغ 10 ملايين، و777 ألف جنيه، وبلغت نسبة سدادها إلى 98.5%.
اللواء أسامة القاضي
محافظ المنيا يسلم 63 مشروعًا تنمويًا لمواطني 6 مراكز
اللواء أسامة القاضي
محافظ المنيا يسلم 63 مشروعًا تنمويًا لمواطني 6 مراكز
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي
محافظ المنيا يسلم 63 مشروعًا تنمويًا لمواطني 6 مراكز
اللواء أسامة القاضي
محافظ المنيا يسلم 63 مشروعًا تنمويًا لمواطني 6 مراكز
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي

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