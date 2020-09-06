تاجر ذهب: المواطنون يدخرون أموالهم فى السبائك

شهدت سوق بيع الذهب إقبالًا من جانب البعض من المواطنين على شراء سبائك الذهب باعتبارها الملاذ الآمن للادخار، والحفاظ على أموالهم في ظل حالة عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية في العالم نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».وقال أحمد سلطان يعمل في تجارة الذهب، إن الاضطرابات التي أصابت سوق الذهب، خلال الفترة الماضية، وارتفاع أسعاره بشكل سريع وغير مسبوق، جراء تفشي فيروس كورونا، تسبب في إلحاق الضرر بتجارة الذهب تمثلت في انخفاض معدل الإقبال على الشراء.وأضاف في تصريحات لـ«الدستور» أن المصريين تعاملوا مع اضطرابات تجارة الذهب بالحكمة؛ حيث شهدت أسواق الذهب خلال الأسابيع الماضية إقبالًا على شراء السبائك والجنيه الذهب باعتبارهما الملاذ الآمن للادخار الأموال.وأوضح أن السبائك تعد بمثابة الأموال المودعة التي لا تتراجع قيمتها متأثرة بسعر الدولار كالعملات الورقية، إلى جانب تكلفة صناعتها تعد بسيطة مقارنة مع تكلفة صناعة المشغولات الذهبية.وأكد أنه من المتوقع أن تشهد أسواق الذهب خلال الفترة المقبلة ارتفاعًا في الأسعار، خاصة ً في ظل تداول معلومات عن بدء الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 1000 جنيه.