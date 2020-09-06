مصرع طفل على يد والده بالغربية

شهدت قرية شوني بدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية، قيام أب بضرب ابنه بعصا خشبية حتى الموت، بهدف تأديبه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا بورود بلاغ بوفاة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات داخل المنزل الكائن بقرية شوني بدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية.وعلى الفور انتقل الرائد توفيق شهوان، رئيس مباحث مركز طنطا، وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الواقعة.وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المجنى عليه طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، وبمناظرة جثته تبين وجود آثار ضرب عليه، حيث كشفت التحريات عن أن والده يعمل مساعد شرطة بالحماية المدنية اعتدى عليه بالضرب بعصا خشبية بهدف تأديبه، فتوفى في الحال.تم القبض على والد الطفل وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.