إيهاب البيشبيشي ضيف برنامج «كل يوم شاعر» غدًا

يشارك الشاعر إيهاب البيشبيشي، في برنامج "كل يوم شاعر" الذي تنظمه لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، بقصيدة شعرية تحت عنوان "نداهة الشعر"، ومن المقرر أن يتم بثها في السادسة مساء غد الإثنين، عبر قناة أمانة المؤتمرات بالمجلس على موقع "يوتيوب".ويأتي ذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، تحت عنوان "الثقافة بين إيديك" وضمن برنامج "كل يوم شاعر" الذي تنظمه لجنة الشعر، بالتعاون مع وحدة أمانة المؤتمرات بالمجلس.كانت لجنة الشعر قد تبنّت المقترح الذي قدمته الشاعرة الدكتورة شيرين العدوي، والمتضمن تدشين منصة شعرية عبر وسائل التواصل الحديثة، يشارك بها شعراء القصيدة الكلاسيكية وشعراء قصيدة النثر وقصيدة التفعيلة وشعراء الفصحى والعامية من داخل مصر وخارجها.