كبيرة الأطباء الكنديين تحذر من مخاطر زيادة حالات كورونا في الخريف

حذرت كبيرة مسؤولي الصحة العامة في كندا الدكتورة تيريزا تام، اليوم الأحد، من أن الخريف سيجلب مخاطر جديدة في جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19)، إلى جانب الطقس البارد وتجمعات العطلات العائلية الداخلية، في وقت تستمر فيه أعداد الحالات اليومية في الارتفاع.ومع نهاية الأسبوع الطويلة الأخيرة لموسم الصيف، قالت الدكتورة تيريزا تام إن الكنديين بحاجة إلى النظر في عوامل الخطر الخاصة بهم وتفاصيل الخطط لأي تجمعات شخصية مع الأصدقاء والعائلة.وقالت تام إن هناك أسئلة يجب على الكنديين طرحها على أنفسهم: "هل أنت معرض لخطر الإصابة بمضاعفات خطيرة إذا أصبت بالعدوى؟ أو إذا كنت ستضطر إلى عزل نفسك، فهل سيعطل هذا خططك القادمة بشكل خطير؟".وأضافت أن معرفة الأشخاص الذين تتعامل معهم لا يحميك من الإصابة بالفيروس المسبب لأمراض الجهاز التنفسي، قائلة إن الكنديين بحاجة إلى التفكير فيما إذا كان الأشخاص الذين يعيشون معهم معرضين لخطر الإصابة بالفيروس.يأتي التحذير في الوقت الذي يستمر فيه عدد حالات (كوفيد-19) الجديدة المبلغ عنها يوميًا في الاتجاه التصاعدي.وسجلت مقاطعة أونتاريو 158 إصابة جديدة بعد تسجيل 162 حالة، أمس السبت، وتتواصل الحالات في الارتفاع بشكل كبير بعد أن تراجعت الشهر الماضي لتسجل أقل من 40 حالة يوميًا.