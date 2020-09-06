برلماني: أكثر من 12 ألف مرشد سياحي يستفيدون من الدعم المادي

وجه النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب وعضو المجلس الاستشاري لحزب حماة وطن، التحية لقرار وزارة التضامن الاجتماعي الذى اتخذته بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، بصرف دعم استثنائي للمرشدين السياحيين بقيمة 500 جنيه لكل منهم لمدة 4 أشهر، دعما لأسرهم وتخفيفا لتداعيات أزمة جائحة كورونا، خاصة في ظل تعثر قطاع السياحة في الأربعة أشهر الماضية، مع الأخذ في الاعتبار أن القطاع يتعافى تدريجيًا وفقا لآخر إحصاءات عن أداء القطاع السياحى.وأشاد " المسعود " فى بيان له أصدره اليوم بتأكيد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن المستفيدين من هذا الدعم النقدي هم جميع المرشدين السياحيين المسجلين على قواعد بيانات وزارة السياحة والآثار، والبالغ عددهم أكثر من 12.424 ألف مرشد، والذين لم يستفيدوا من مبادرة دعم العمالة غير المنتظمة، نظرا لتصنيف المرشد السياحي وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية، باعتباره صاحب عمل وليس عمالة غير منتظمة.وأكد أن هذه المبادرة تؤكد انحياز الدولة بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبدالفتاح السيسى لجميع الفئات التى تضررت من فيروس كورونا.