فرنسا: بحث التصعيد التركي على طاولة «الأوروبي» هذا الشهر

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الأحد، أن التصعيد التركي ضد اليونان وقبرص، سيكون الموضوع الرئيسي في مناقشات المجلس الأوروبي خلال الاجتماع المقرر انعقاده يومي 24 و25 سبتمبر.وأكد وزير الخارجية الفرنسي لإذاعة فرانس إنتر، وفقا لما نقله موقع تركيا الآن، أنه ناقش مع نظرائه في دول الاتحاد الأوروبي نطاق الإجراءات والعقوبات التي يمكن أن يتخذها المجلس بحق بتركيا، وحث على بدء محادثات بشأن طموحات شرق المتوسط من الآن وحتى موعد الاجتماع، فيما رفض تحديد نوع العقوبات المطروحة للمناقشة، قائلًا إن هناك سلسلة كاملة من الإجراءات التي لابد أن تتخذ في سبيل ذلك.وأضاف "لودريان" أن الأمر متروك للنظام التركي لإظهار رغبته في المناقشة وبدء المحادثات، وإذا كان الأمر كذلك، فيمكننا مناقشة جميع المشاكل المطروحة على الطاولة، وتابع في إشارة إلى أردوغان "لا تنقصنا الخيارات وهو يعلم ذلك".