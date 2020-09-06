14.26 مليار دولار قيمة صادرات مصر غير البترولية في 7 أشهر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن حجم صادرات مصر غير البترولية بلغت، خلال 7 أشهر الأولى من العام الحالى، نحو 14.26 مليار دولار.وأشارت الهيئة إلى أن صادرات شهر يوليو تراجعت بنحو 3.9%، لتبلغ 1.941 مليار دولار، مقابل 2.021 مليار دولار في يوليو 2019.وحول المجموعات الدولية لصادرات مصر غير البترولية خلال يوليو الماضي، أوضحت الهيئة أن صادرات مجموعة دول جامعة الدول العربية بلغت 792 مليون دولار، تليها المجموعة الدولية لدول الاتحاد الأوروبي بقيمة 433 مليون دولار، ثم بلغت مجموعة دول آسيا دون الدول العربية 279 مليون دولار، وتليها باقي دول العالم بقيمة 195 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 148 مليون دولار، ثم مجموعة دول إفريقيا "دون الدول العربية" بقيمة 130 مليون دولار.وأضافت: زادت صادرات 4 مجالس تصديرية، أبرزها "المجلس التصديرى لمواد البناء" ليبلغ 547 مليون دولار في يوليو الماضي، مقارنة بـ494 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام السابق، ثم جاء "المجلس التصديري للأثاث" بقيمة 26 مليون دولار خلال يوليو الماضي، مقارنة بنحو 24 مليون دولار في يوليو 2019.وسجّل "المجلس التصديرى للطباعة والتغليف" ارتفاعا ليبلغ 50 مليون دولار مقابل 47 مليون دولار، يليه "المجلس التصديرى للصناعات الطبية" ليبلغ 45 مليون دولار مقابل 43 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام السابق.وحول أهم 20 سلعة صناعية من صادرات مصر غير البترولية خلال يوليو الماضي، أشارت الهيئة إلى أنها بلغت 1.018 مليار دولار، تصدرها الذهب ثم زيوت النفط، والأسمدة الآزوتية، وشاشات العرض، ثم الأسلاك والكابلات المعزولة، والملابس الجاهزة، والقمصان.وأشارت إلى أن بوليميرات البروبيلين احتلت المرتبة التاسعة من حيث أهم 20 سلعة صناعية مصدرة، تلتها مخاليط المواد العطرية، ثم بوليميرات الايثلين، ثم الأثاث، والمنتجات المسطحة المرققة بالأسطوانات ٦٠٠مم، والفوسفات، وأحجار البناء، ثم البولي اسيتالات، والأدوية، وبوليميرات الكلوريد.وجاءت الألواح وصفائح وأغشية الأفلام، الألومنيوم، ومحضرات الغسيل، في نهاية القائمة.وفيما يتعلق بأهم 20 سلعة غذائية من صادرات مصر غير البترولية خلال يوليو الماضي، أوضحت الهيئة أنها بلغت 222 مليون دولار، تصدرها العنب الطازج والمجفف، ثم زيت فول الصويا، والجبن، والخضر المجمدة، ثم البقول القرنية اليابسة، والفواكه المجمدة، والنباتات وأجزاؤها.وأضافت أن الخضر المحضرة أو المحفوظة احتلت المرتبة الثامنة من حيث أهم 20 سلعة غذائية مصدرة، تلتها العجائن الغذائية، والشيكولاتة، ثم بقايا صناعة النشا، والمحضرات الغذائية، والدقيق، والتبغ، ثم البذور، وسكر القصب، ومنتجات المخابز، وجاء عصير الفواكه، والحمضيات الطازجة والمجففة، والخضر المجففة، في نهاية القائمة.