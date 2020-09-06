القضاء الإداري يوقف تنفيذ قرار مجلس المحامين بالدعوة لدمج نقابات فرعية

نظرت محكمة القضاء الإداري، في جلستها اليوم، الطعون المقدمة ضد قرارات مجلس نقابة المحامين الأخيرة عن انتخابات النقابات الفرعية ودمج عدد منها.وقضت المحكمة اليوم، بوقف تنفيذ قرار الدعوة لدمج نقابات الإسكندرية والشرقية وأسيوط.وكانت المحكمة عقدت جلسة الخميس الماضي لنظر 7 طعون على قرارات مجلس النقابة بالدعوة لجمعيات دمج 6 نقابات فرعية في ثلاث.وعرض دفاع النقابة أهمية القرارات، واتخاذ التدابير وإجراءات الحيطة لانعقادها، في حين ركز الطاعنون على عدم وجود حالة ضرورة لعقد هذه الجمعيات ولا الانتخابات ومخالفة القرارات لعيب الشكل والسبب.