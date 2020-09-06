حمدى الميرغنى: فيلم «مطبعة هرم» متماسك الأحداث

أعرب الفنان حمدي الميرغني عن سعادته بالمشاركة في فيلم "مطبعة هرم" الذي يجري التحضير له حاليا، مشيدا بسيناريو الفيلم وتماسك أحداثه.وقال الميرغني- في تصريحات صحفية اليوم الأحد - إنه انجذب للفيلم بسبب المعالجة الدرامية المكتوبة في الأحداث، لأن القصة مختلفة بشكل كامل عن أي تجربة قدمها من قبل.وأضاف أنه أعجب كثيرا بسيناريو العمل، خصوصا وأن أهم ما يجذبه للعمل في العادة هو الورق، موضحا أن طبيعة الأحداث في الفيلم جعلته لا يتردد في الموافقة على خوض التجربة.ويناقش الفيلم بعض القضايا الاجتماعية الهامة ولكن في إطار كوميدي، وجرت معاينة أماكن تصوير الفيلم وبناء الديكورات المقرر أن تنطلق فيها مشاهد العمل.وتعقد حاليا جلسات عمل للمشاركين في الفيلم المقرر انطلاق تصويره خلال أسابيع، ولم يتبق له سوى بطل واحد لم يتم الاتفاق عليه بعد.يشارك في بطولة الفيلم خالد الصاوي، وهنا الزاهد، وبيومي فؤاد، ومحمد أمين، وتأليف أمين جمال ومحمد محرز، وإخراج سامح عبد العزيز.