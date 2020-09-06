وزير الخارجية المغربي: ليس لدينا أي مبادرة بشأن الحل في ليبيا

أعلن ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، اليوم الأحد، أن المغرب ليس لديه أي مبادرة بشأن الحل في ليبيا، مؤكدًا في الوقت ذاته أن استقرار ليبيا من استقرار المغرب.وأضاف وزير الخارجية المغربي، خلال افتتاح جلسات الحوار الليبي في العاصمة المغربية الرباط، أن الحوار الليبي الليبي هو السبيل لبناء الثقة وإنضاج الأفكار والخروج بتفاهمات.وأكد "بوريطة" على أن الليبيون ينتظرون أخبارا سارة، داعيًا لبناء تفاهمات بين الأطراف الليبية، مشيرًا إلى أن المغرب فتحت المجال أمام حوار ليبي- ليبي دون أي تدخل منها.