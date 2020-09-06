اليابان: 180 ألف منزل بلا كهرباء بسبب إعصار «هايشن»

أعلنت شركة كهرباء كيوشو (كيوشو إلكتريك باور)، اليوم الأحد، عن أن أكثر من 180 ألف منزل يعيشون بلا كهرباء في جزيرة "كيوشو" بسبب إعصار "هايشن".وأضافت الشركة- حسبما ذكرت شبكة "إن إتش كيه" اليابانية- أنها تعمل على استعادة التيار الكهربائي في أقرب وقت.. كما حث مسئولون سكان المنطقة بالابتعاد الأسلاك الكهربائية.يذكر أن وكالة الأرصاد الجوية أعلنت، في وقت سابق من اليوم، عن أن إعصار هايشن مر بالقرب من محافظة أوكيناوا بجنوب البلاد وجزيرة أمامي- أوشيما النائية في محافظة كاجوشيما، ومن المتوقع أن يتحرك شمالا قبالة الساحل الغربي لجزيرة كيوشو الرئيسية اعتبارا من ليل الأحد وحتى صباح غد الإثنين.