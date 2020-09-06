السجن 15 سنة لحلاق هتك عرض طفل بالغردقة

قضت محكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار محمود زاهر، وعضوية المستشارين طلعت جودت، وخالد فاروق عرفة، وأمانة سر عبد الله محمد أحمد، وعبد الناصر حافظ، بالسجن 15 عاما، لحلاق في قضية هتك عرض طفل بالغردقة.كان المستشار نبيل أبو زينة المحامي العام لنيابات البحر الأحمر، قرر إحالة حلاق لمحكمة الجنايات بتهمة هتك عرض طفل بمدينة الغردقة.تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى المقدم أسامة مهران رئيس مباحث قسم أول الغردقة، بلاغًا من ولي أمر طفل بقيام حلاق يدعي "أبوزيد" 28 عاما باستدراج نجله 10 سنوات، والتحرش به وهتك عرضه.وتم إلقاء القبض على المتهم، والتحقيق معه، وإحالته للنيابة التي قررت حبسه 4 أيام بعد ثبوت تحريات المباحث صحة الواقعة، بالإضافة إلى تقرير الطب الشرعي بصحة الواقعة، وجددت المحكمة حبس المتهم حتى صدر قرار إحالته للجنايات لمحاكمته محبوسا.