طرق مبتكرة لإصلاح طلاء الأظافر القديم

يدل شكل الأظافر على نظافة الفتاة واهتمامها بنفسها، ولكن يقع الأغلبية في مأزق عندما يقدم ويقشر بعض الأجزاء منه بسبب عدم جودته أو تخزينه لفترة يجعله سميك وثقيل ويقشر بسهولة.وللتخلص من تلك الأزمة وإصلاح طلاء الأظافر القديم يجب أن يتبع هذه الخطوات البسيطة دون مجهود أو تكلفة بحسب موقع "hello".طرق إصلاح طلاء الأظافر القديم:هناك العديد من الطرق التي يمكن الاستعانة بها لتصليح طلاء الأظافر القديم، أولها استخدام مخفف طلاء الأظافر الذي يتوفر في أغلب مراكز التجميل أو الصيدليات ويتوفر بالعديد من الأنواع، ويساعد ذلك على تخفيف الطلاء الذي يثقل من التخزين الطويل، ما يؤدي لإطالة عمر الطلاء لأسابيع أكثر.ويمكن استخدام نقطتين من طلاء الأظافر مع توخي الحظر في الكمية حتى لا يفسد، ويتم وضعهم على اللون مع إضافة نفس الكمية من زيت البرتقال، ثم ترج الزجاجة جيدًا لإعادة تخفيف السائل وتعزيز لمعته.طريقة لحفظ طلاء الأظافر من الجفاف:الاحتفاظ بطلاء الأظافر في مكان جاف وبارد بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.التخلص من طلاء الأظافر الذي مر على استخدامه عامان.عدم حفظ طلاء الأظافر في الثلاجة.