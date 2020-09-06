وكيل تعليم دمياط يُكرم الطلاب العباقرة (صور)

كرم، عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الأحد، إدارة مدرسة اللغات الرسمية بدمياط لفوزها بمسابقة برنامج العباقرة ووصولها إلى المربع الذهبي، بحضور عبد الرازق الزيني وكيل المديرية، وعبير الهجرسي مدير إدارة المدارس الرسمية للغات والمتميزة، واللواء هشام الحفناوى نائب رئيس مجلس أمناء المحافظة.وهنأ "وكيل الوزارة" عبد العليم جمعة مدير عام إدارة دمياط التعليمية، وجيهان علوش مدير إدارة المدرسة وأماني الحطاب مدير المرحلة الثانوية بالمدرسة والمشرفين محمد الانور وإيمان خليل ورضا القباني.وأعرب "عثمان" عن سعادته بأبنائه الطلاب ومستواهم العلمي والثقافي، مقدما الشكر والتقدير لإدارة المدرسة وطلابها وجميع العاملين بها.