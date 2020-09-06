رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 06 سبتمبر 2020 الموافق 18 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 5 مصانع ومطبعة دون ترخيص في القليوبية

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 04:30 م
مصانع بدون ترخيص
مصانع بدون ترخيص
كتب صلاح حسنى
طباعة
شنت إدارة المسطحات المائية بالقليوبية حملة مكبرة لمتابعة تراخيص المصانع والتأكد من مقومات السلامة وجودة المنتجات.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد ياسر منصور، مدير إدارة مسطحات القناطر الخيرية، يفيد بضبط 5 مصانع ومطبعة ومخزن، بدون ترخيص، تحوى 9،5 طن مواد خام ومنتج نهائى بلاستيك، وطن فخار، وأحبار، وذرة مجروش، ومكسبات طعم، و700 قطعة أطقم توابل، و25500 عبوة منتج نهائى لمقرمشات الأطفال، مجهولة المصدر معبأة ومعدة للتداول بالمخالفة للقانون.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتحرير محاضر للمصانع والمطبعة، والتحفظ على المضبوطات بالمصانع الخمسة والمخزن والمطبعة.

موضوعات متعلقة

موعد المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة 2020

موعد إعلان نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2020

23.5 طن مساعدات مصرية لإغاثة المتضررين من سيول السودان

سعر الملصق الإلكتروني للمرور.. وآخر موعد لتركيبه

الصور

image description

«مصر تقدر».. حفل قرعة مونديال اليد 2021 بالأهرامات

image description

من دبلوم صنايع لمعيدة بكلية الاقتصاد.. حكاية «أميرة» في جامعة حلوان

image description

«عم جمال».. هجره ولده فأنس وحدته برعاية «أيتام السيدة»

image description

«الدكتورة فريدة».. حلم بائعة خضار لابنتها لدخول كلية الطب

image description

عطل 30 دقيقة فى الخط الثانى بمترو الأنفاق

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لغرق طفل في حمام سباحة بالزمالك

موعد نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة

حقيقة تعرض محافظات مصر للسيول الفترة المقبلة

الحبس 3 سنوات لمتهم في قضية مقتل الصحفية ميادة أشرف

إنفوجراف

image description

تفاصيل مصرع طفل في حمام سباحة نادي الزمالك (إنفوجراف)

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

أيام زمان

الأبنة المدللة.. حكاية هويدا ابنة صباح التي تسببت في بيع منزلها

حكايات الشيخ النقشبندي مع السينما والرئيس السادات

«رفضت أكون أبًا وعائلتي حذفت أول أعمالي».. حكاية جميل راتب مع السينما والأبوة

«الواد ده موهوب».. حكاية «السادات» مع بليغ حمدي

نجم الساعة

«بى بى سى» تمنع موظفيها من الآراء السياسية عبر مواقع التواصل الاجتماعى

منوعات

اليابان تُجلي أكثر من 780 ألف شخص استعدادًا لإعصار «هايشن»

ابتكار جيل جديد من البطاريات تعمل بدون خطر الانفجار

توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي للحفاظ على الصحة الإنجابية للأم

كوريا الجنوبية تتأهب لإعصار «هايشن»

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
لمن يلومون فيروز.. زهقنا منكم جدًا
ماجد حبته
الأحمق قد ينتحر.. وينحر تركيا
ماجد حبته
عودة «باشاغا».. بالإكراه!
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «2»
المزيد

الثقافة

ناجى الناجى يناقش «سماء وسبعة بحور» بالنيل الثقافية الأربعاء

مواهب فنية وكورال أطفال بثقافة مطروح

«الفنون التشكيلية» يدرس عودة المعارض وصالون الشباب الـ31

تضم مسرحيات مجهولة للحكيم.. تفاصيل خطة النشر بـ«قصور الثقافة»