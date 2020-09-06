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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الهجرة: مشروع الجلالة يوفر آلاف فرص العمل للحد من الهجرة غير الشرعية

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 04:12 م
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
وفاء علي
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عقدت وزيرة الهجرة، السفيرة نبيلة مكرم، حوارًا مفتوحًا مع الوفد الشبابي للرد على أسئلتهم، وذلك بحضور الدكتور أيمن مسلم، أستاذ ورئيس قسم الهندسة بجامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وأحد خبراء مصر بالخارج.

جاء ذلك في إطار الزيارة التي تنظمها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لوفد من شباب الدارسين بالخارج المتواجدين بمصر حاليًا، إلى مدينة الجلالة، للتعريف بالجهود الحقيقية التي تقوم بها الدولة المصرية، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.

وخلال الحوار، أوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن مشروع مدينة الجلالة يوفر آلاف فرص العمل للحد من الهجرة غير الشرعية، ويوفر حياة كريمة لنحو 50 ألف أسرة مصرية، بخلاف المهن المختلفة العاملة بالمشروع خاصة المناطق التي من حوله.

كما دعت السفيرة نبيلة مكرم الطلبة المتواجدين من الدارسين بالخارج، لمن يرغب منهم في قضاء فترة تدريب في الوزارات والهيئات التابعة لها حسب تخصصه، فسيتم التنسيق وتوفير هذه الفرصة، مضيفة أنه سيتم التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير فترة تدريب للطلاب الدارسين بالخارج حتى يتعرفوا عن قرب على بيئة العمل في مصر والتعرف مباشرة على فرص العمل الموجودة في مصر كل في تخصصه.

واختتمت وزيرة الهجرة حديثها بالتأكيد على أن مصر تستطيع في كل المجالات، وأن شباب مصر الدارسين في كل المجالات هم نواة النهضة الحقيقية، وعليهم يقوم بنيان الوطن.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور أيمن مسلم، أستاذ ورئيس قسم الهندسة بجامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، أنه فخور بما يشاهده من نهضة تعليمية في مصر بأيادي وخبرات المصريين، وتابع أنه سافر للولايات المتحدة منذ 40 عاما، مؤكدا أنه منبهر بما يحدث في مصر من تطور في كل المجالات واستخدام التكنولوجيا العالمية، حيث إن الجامعات المصرية التي أطلقت مؤخرا مزودة بأحدث تكنولوجيات التعليم، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 140 أستاذًا وخبيرًا مصريًا بالولايات المتحدة الأمريكية وحدها، على استعداد لرد الجميل لهذا الوطن.

ووجه مسلم حديثه للطلاب، قائلا إنهم سفراء لكل هذا التطور الذي شاهدوه، وأن هناك زمالات وبرامج مشاركة توفرها الجامعات المصرية الجديدة أطلقت مؤخرا، ليستفيد بها أبناؤنا من الدارسين، والخروج بنتائج بحثية تخدم التطور الذي تشهده الدولة المصرية.

وتأتي زيارة وفد من الشباب المصريين الدارسين بالخارج المتواجدين بمصر حاليا، إلى مدينة الجلالة، التي نظمتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعريف أبنائنا بالخارج بفرص التعليم العالي في مصر، وذلك بالتعاون بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.

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