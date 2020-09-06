1022 مطعمًا وكافتيريا سياحية تحصل على شهادة السلامة الصحية

تواصل المطاعم والكافتيريات السياحية الحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتشغيل، حيث حصل حتى الآن 1022 مطعمًا وكافتيريا سياحية على هذه الشهادة، وذلك بعد التأكد من استيفائها كل الضوابط والاشتراطات التي أصدرتها وزارة السياحة والآثار، وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.وقال عبد الفتاح العاصي، مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، إن لجان الفحص مستمرة لاستكمال أعمال التفتيش، والتأكد من تنفيذ الإجراءات المتبعة بباقي المنشآت السياحية التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بكل الاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية ومواعيد التشغيل المسموح بها.جدير بالذكر أنه في ضوء القرارات الصادرة عن اجتماع لجنة الأزمات برئاسة مجلس الوزراء، فقد تمت الموافقة على السماح بإعادة تشغيل المنشآت السياحية المكشوفة والمغلقة بنسبة 50% من حجم الطاقة الاستيعابية للمنشأة اعتبارا من 26 يوليو 2020.