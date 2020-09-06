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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الدفاع عن سمعة ترامب.. ملامح مذكرات سارة ساندرز

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 06:04 م
ترامب
ترامب
أبوزيد على
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تكشف سارة ساندرز المتحدثة السابقة بالبيت الأبيض، في مذكراتها الجديدة التي تحمل عنوان «الحديث عن نفسي»، والتى ستصدر الثلاثاء المقبل، عن الفترة التي قضتها في البيت الأبيض، وعن محادثاتها المهمة مع الرئيس الحالي للولايات المتحدة دونالد ترامب.

وتشارك ساندرز تجاربها مع كونها ابنة مايك هوكابي حاكم ولاية أركنساس الأمريكية، والمرشح مرتين لترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، بالإضافة إلى الحديث عن وقتها أثناء الدراسة، وكيف التقت بزوجها وحياتها كأم عاملة، وفقًا للنسخة التي حصلت عليها صحيفة الجارديان البريطانية.

ويرى المحللون السياسيون أن مذكرات «الحديث عن نفسى»، ستلعب دورًا مهمًا في المستقبل السياسي لـ ساندرز، خاصة وأنها تعزز موقفها قبل الترشح المحتمل لمنصب حاكم أركنساس في عام 2022.

وتدعم مذكرات ساندرز بشكل كبير الجمهوريين وعلى رأسهم الرئيس الحالي دونالد ترامب، وتهاجم جون بولتون بسبب كتابه الأخير الذي يحمل عنوان «الغرفة التي شهدت الأحداث»، والذي يهاجم بولتون فيه ترامب، فيما تشكك ساندرز في صحة الروايات الموجودة في الكتاب.

كما تجري ساندرز مقارنة ثقافية مع جوش رافيل، الموظف السابق الذي تولى إدارة العلاقات العامة لإيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر.

على الجانب الآخر، يقول السكرتير الصحفي لـ ترامب: "أعتقد أن الرئيس سيحب مذكرات ساندرز"، مضيفًا "لقد تعرض ترامب للهجوم والتشويه الخاطئ لفترة طويلة وقد حان الوقت لأمريكا لمعرفة القصة الحقيقية".

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