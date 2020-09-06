«شُفيت من القلب بمعجزة».. حكاية فؤاد المهندس مع المسرح والريحاني

«المسرح فعلًا له الفضل الأول على فؤاد المهندس، وأذكر أنه كان عندي أزمة قلبية وبالتحديد جلطة ومكثت بمستشفى القلب بإمبابة 21 يومًا بالإنعاش، وكان ذلك أثناء بروفات مسرحية إنها حقا عائلة محترمة، ونصحني الأطباء بعدم إكمال البروفات ورفضت ذلك تمامًا وبعد خروجي من المستشفى زارني وزير الصحة وقتها إبراهيم بدران وأكد على ضرورة الراحة».عبّر الفنان فؤاد المهندس عن علاقته بالمسرح في حواره لجريدة الأحرار 1999، وقال إنه بعد توجيهات الوزير له بالراحة أصر على أن يكمل بروفات المسرحية:"أنا أشعر بالراحة فقط على خشبة المسرح".في ظل هذه الأزمة كان يتابع الفنان فؤاد المهندس الأطباء على يوميًا من معهد القلب، ووضعوا له كاسيت بجوار القلب لمدة 24 ساعة، لكن بعد أربعة أيام من العرض فوجىء الأطباء بأن الجلطة اختفت تمامًا، وكان أمرَا في منتهى الغرابة.وأكد الأطباء وقتها أن شغف المسرح لدى فؤاد المهندس هو سبب ما حدث، وهو ما أكده الفنان الراحل قائلًا:"قد تعودت في حياتي على بعض الأمراض اليومية مثل البرد والسعال وغيرها، وبمجرد أن أبدأ مسرحية جديدة يختفي كل شئ".وفي أحد الأيام كان فؤاد المهندس يعاني من الشرخ والبواسير التي سببت له آلامًا بشعة، وكان ينزف في كواليس المسرح، لكن بمجرد أن يصعد على خشبة المسرح يختفي الألم ويتوقف النزيف ويعود كل شىء إلى حاله بعد نزول الستار عن الفصل الأخير.يوم ذهاب الفنان فؤاد المهندس لتقديم أوراقه بمعهد التمثيل، قابله أحد أصدقائه، ونصحه بعدم الذهاب إلى هناك:"لا تذهب، ليس هناك جدية في الأمر، حزن "المهندس" وذهب لمسرح "الريحاني" والتقى بمدير المسرح فلاديمير الذي سأله: ماذا تريد؟، رد المهندس:" إنني طالب بكلية التجارة، وأريد لقاء الأستاذ لأني أحب التمثيل"، في هذه اللحظة لمح "الريحاني" فؤاد المهندس وطلب من مدير المسرح أن يتركه ينتظر حتى انتهاء بروفة المسرحية، وبعدما التقيا، سأل المهندس: ماذا تريد؟ فرد: أن أتعلم كيف تؤلف المسرحية وكيف تقف على المسرح؟ فضحك الريحاني، وطلب منه أن يأتي لمقابلته في اليوم التالي، وتوالت الجلسات، وزادت العلاقة بينهما، لكن الريحاني كان ينسى اسم فؤاد المهندس لمدة عامين لا يتذكره.لاَزم فؤاد المهندس الريحاني لمدة عامين، حيث كان يسكن بعمارة الإيموبيليا، فكان يزوره بمنزله، وكلما سافر للخارج يودعه ويستقبله، وعندما وصل المهندس للبكالوريوس أخرج له "الريحاني" مسرحية مع فرقة الجامعة.