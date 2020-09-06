يسرى عبيد يكتب: صراع شرق المتوسط.. من يحسم المواجهة؟

الصراع الكبير الذى يدور الآن حول منطقة شرق المتوسط مرشح للتصعيد بشكل ينذر بحدوث مواجهة عسكرية بين تركيا من جانب واليونان والاتحاد الأوروبى من جانب آخر.. فتركيا تحاول أن تحظى بنفوذ فى شرق البحر الأبيض المتوسط منذ أن كشفت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية عن وجود موارد مهمة فى هذه المنطقة.

حيث أكدت دراسة أمريكية وجود مخزون كبير من الطاقة فى شرق المتوسط، قدّر بأكثر من 3 آلاف مليار متر مكعب من الغاز، فضلًا عن مليار و700 ألف برميل من النفط.

فتركيا الدولة الكبيرة جغرافيًّا لم تحظ بأى نصيب من موارد الطاقة سواء داخل حدودها البرية، أو مياهها الإقليمية، ولذلك تعتمد بشكل كبير على الاستيراد، فتتجاوز فاتورة الطاقة الخاصة بالبلاد 40 مليار دولار، وبالتالى، فإن الحصول على موارد فى شرق المتوسط من شأنه أن يعفى أنقرة من عدة أعباء مالية.

كما تحاول تركيا أن تسيطر على طريق نقل موارد الطاقة من الشرق الأوسط وبعض دول آسيا باتجاه أوروبا، عبر الأراضى التركية، وترى أنه تم استبعادها من موارد الطاقة، وهذا ما جعلها تبرم اتفاقية غير شرعية مع حكومة السراج فى ليبيا لا تتفق مع القانون الدولى وقانون البحار الذى لم توقع أنقرة عليه، حتى تحظى بفرصة السيطرة والتنقيب عن موارد الطاقة أمام السواحل الليبية، خاصة بعد اكتشاف مصر حقل ظهر الضخم أمام السواحل المصرية، والذى تقدر احتياطياته بتريليونات من الغاز، كما يقدر احتياطى الغاز فى المنطقة التى أعلنتها قبرص منطقتها الاقتصادية، ما بين 102 و170 مليار متر مكعب، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية.

ولتضمن قبرص حقوقها فى هذه الثروة دون تدخل من تركيا، وقعت اتفاقيات منطقة اقتصادية مع لبنان ومصر وإسرائيل، كما وقعت صفقات مع شركات الطاقة العملاقة، إينى وتوتال وإكسون موبيل لإجراء أعمال الحفر.

أردوغان جن جنونه أيضًا بعدما عقدت مصر فى منتصف يناير 2019 اجتماعًا فى القاهرة لوزراء الطاقة فى الدول المنتجة والمستهلكة والعابرة فى شرق المتوسط (مصر، وفلسطين، والأردن، وإسرائيل، وقبرص، واليونان، وإيطاليا) لتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط. وساندت الولايات المتحدة تأسيس المنتدى الذى يُلاحَظ عدم دعوة تركيا للمشاركة فيه.

المنتدى أرسى خريطة طريق لصادرات غاز شرق المتوسط تستبعد منها تركيا كما أرسى دور مصر المركزى لصناعة غاز شرق المتوسط. ومما وفر لمصر هذا الدور الريادى هو الاكتشافات الضخمة للغاز فى مياهها.

ردَّت تركيا على هذه المشروعات بزيادة ضغوطها حول شرعية الدول المجاورة فى التنقيب عن الغاز فى «مياهها»، ثم أعلنت عن رسم حدود بحرية جديدة غير مسبوقة بينها وبين ليبيا. استنكرت اليونان التى تمر هذه الحدود بالقرب من مياهها المحاذية لجزيرة كريت اليونانية، وتنتهى فى الغرب من ليبيا، ليس بعيدًا عن الحدود المصرية، حيث تعمل مصر حاليًا على اكتشاف البترول فى المياه المجاورة. استنكرت مصر الإعلان عن الحدود البحرية الجديدة ما بين تركيا وليبيا، رغم أن الدولتين غير متجاورتين، وهذا دفع مصر واليونان مؤخرا لتوقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين الدولتين تلغى بشكل عملى اتفاقية أردوغان والسراج.

أردوغان يواصل التعامل ببلطجة فى هذه الأزمة فيرسل سفن التنقيب ترافقها قطع حربية للبحث عن الغاز أمام السواحل القبرصية واليونانية، لكن البلطجة التركية فى سوريا والعراق وليبيا لا يمكن أن تنفع هنا فى مواجهة قوى عظمى متمثلة فى الاتحاد الأوروبى الذى تعتبر قبرص واليونان عضوين فيه، والدليل الفيتو الفرنسى على السلوك التركى وإرسال طائرات رافال فرنسية وفرقاطات عسكرية إلى كل من اليونان وقبرص لمواجهة الاستفزازات التركية..

أردوغان وضع نفسه فى مأزق كبير، فلا هو قادر على التراجع ولا قادر على الاستمرار والدخول فى مواجهة عسكرية لن تكون فى صالحه، خاصة بعد مؤشرات على تغير الموقف الأمريكى بعد رفع حظر السلاح عن قبرص ودعم اليونان ضد تركيا، بالإضافة إلى تهديد الاتحاد الأوروبى بتوقيع عقوبات قاسية على أنقرة لن يستطيع الاقتصاد التركى المتهاوى أصلًا تحملها، ولهذا يستمر أردوغان فى التصعيد حتى يحظى بشعبية زائفة ويصور نفسه الحامى والمدافع عن الأمة التركية.

كما أنه سيصطدم بشركات إيطالية وفرنسية وأمريكية وروسية تدير عمليات التنقيب فى شرق المتوسط، وهذا ما يضع دول هذه الشركات داخل دائرة التنافس الاقتصادى على الآبار المكتشفة.

ويسعى الاتحاد الأوروبى كذلك إلى تعزيز أمن الطاقة عبر تنويع مصادر الواردات وتنويع طرق التوريد، إذ يُسهم غاز شرق المتوسط فى تخفيف الاعتماد شبه الكلى لدول شرق وجنوب أوروبا على روسيا، ولهذا يحرص الاتحاد على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المنطقة. كما يهتم الاتحاد الأوروبى بمصالح الدول الأعضاء كقبرص واليونان.

أردوغان لن يستطيع الوقوف فى وجه هذا الإعصار، خاصة بعد أن عادى الجميع فى هذه المنطقة ولم يعد له صديق يقف بجواره ويؤيده ويدافع عن مواقفه سوى جزيرة قطر، وهى التى تستعين به لحمايتها، فكيف تستطيع هى إنقاذه؟