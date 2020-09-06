«الفنون التشكيلية» يدرس عودة المعارض وصالون الشباب الـ31

يستعد قطاع الفنون التشكيلية لعودة النشاط الفني من خلال إقامة عدد من المعارض في القاعات التابعة له، وبعض المتاحف.ويجهز القطاع حاليًا لإقامة الدورة الـ5 من مشروع "كنوز متاحفنا" بقصر عائشة فهمي بالزمالك، والذي يشهد عرض مجموع من أعمال الفن الأوروبي، من مقتنيات متحف "الجزيرة".ويدرس القطاع حاليًا موقف إقامة الدورة الـ31 من صالون الشباب، الذي يقام بشكل سنوي في بداية النصف الثاني من كل عام، ولم يتم إقامته حتى الآن بسبب فيروس كورونا.كما يعمل القطاع على إقامة العديد من الورش الفنية، والثقافية في المتاحف التي تعمل، والمراكز الثقافية التابعة لها، مثل متحف طه حسين، وأحمد شوقي وغيرهم.