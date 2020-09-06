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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

سكرتير عام المنوفية يناقش مشكلات أصحاب الصناعات الحرفية واليدوية

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 08:46 م
اجتماع سكرتير عام
اجتماع سكرتير عام المنوفية
ولاء القاضى
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عقد اللواء علاء رشاد، السكرتير العام لمحافظة المنوفية، اجتماعًا بعدد من أصحاب الصناعات الحرفية واليدوية بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، لمناقشة المشكلات التي تواجه الصناع، وإمكانية وضع الحلول المناسبة لهم بهدف الارتقاء بالصناعات الحرفية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور مديري مديريات التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والثقافة، ومدير المكتب الإقليمي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمنوفية، ومديري إدارات الصناعات الحرفية والتعاون الدولي وتنمية القرية بالديوان العام.

واستمع السكرتير العام لأصحاب الحرف والمشاكل التي تعوق أعمالهم، من حيث التمويل أو التسويق أو الحصول على المواد الخام وغيرها من المعوقات، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية توفير معرض دائم أو موسمي للصناعات التراثية داخل مدينة شبين الكوم، وخلال المناقشة أكد أصحاب الحرف حرصهم واهتمامهم بالمشاركة بمنتجاتهم بمعرض تراثنا في أكتوبر 2020 القادم، وبالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات من أجل دعم الصناع وتسويق منتجاتهم داخليًا وخارجيًا؛ مما يشجعهم على التوسع وزيادة الإنتاج.

وأوصى "رشاد" بإنشاء معرض موسمي للصناعات الحرفية بمركز شباب الحي القبلي بشبين الكوم بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة الأسبوع القادم، إعداد دراسة بشأن تخصيص أو إنشاء كيان للصناعات التراثية والحرفية بالمنوفية، ومركز تدريب يهدف إلى تقديم الدعم الفني والمعلومات للحرفيين، بالإضافة إلى التأهيل والتطوير وتحسين قدراتهم للحد من اندثار الصناعات التراثية وعودة الحرف اليدوية إلى سابق عهدها للمنافسة في الأسواق العالمية، ضرورة توفير جناح آخر جديد لمحافظة المنوفية بمعرض تراثنا، بالإضافة إلى جناح العام الماضي والذي أقيم على مساحة 1000 متر مربع لعرض كافة أنواع المنتجات والمنسوجات، باعتبار أن محافظة المنوفية من أكثر المحافظات تميزًا عن باقي المحافظات لما تشتهر به بصناعة أفخر أنواع المنتجات والمنسجات اليدوية وتصديره إلى العديد من الدول الأوروبية ومنها الصدف، الفخار، السجاد اليدوي، سيرما، أرابيسك، بامبو، الجريد، الكليم اليدوي وغيرها من المنتجات النحاسية والزجاجية والتطريز والمفروشات.

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