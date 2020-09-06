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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

علاء عابد: المشروعات القومية «جننت» إعلام جماعة الإخوان الإرهابية

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 04:21 م
علاء عابد
علاء عابد
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قناة الجزيرة الإرهابية وبقية المحطات الفضائية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية والممولة من قبل الدول الداعمة للإرهاب، تعتمد على تقارير كاذبة من خلال صناعة أخبار مغلوطة، الهدف منها تشويه صورة مؤسسات الدولة والنيل من عزيمة المصريين، ولكن وعي الشعب المصري العظيم أفسد كل هذه المخططات الإجرامية والإرهابية.

وأوضح عابد، في بيان له اليوم، أن هذه القنوات تعتمد على سياسة القص واللصق، تصريحات مجتزأة ووضعها في سياق غير الذي قيلت فيه، وكل هذا من أجل صناعة تقرير يهدف لخدمة أهدافهم الخبيثة، ولكن على هذه الجماعة الإرهابية والقنوات الراعية لها أن تعي جيدا أن الشعب المصري لن يقبل أن يكون ضحية لمثل هذه الألاعيب مرة أخرى، وأن المصريين لفظوا هذه الجماعة دون رجعة، والجميع يقف صفا واحدا خلف الوطن.

وأشار عابد، إلى أن هذه الجماعات تصاب بالجنون مع إعلان الدولة افتتاح عدد من المشروعات الجديدة، أو تدشين مشروعات قومية، نجدهم سرعان ما يقومون بتشويه هذه الصورة في محاولة يائسة منهم لزعزعة الأمن والاستقرار والتشويش على ما يتم من إنجازات على أرض الواقع، خاصة بعدما فشلوا في كل الطرق، ولم يعد أمامهم سوى هذه المحطات الشيطانية ولجانها الإلكترونية.

وأضاف، أن الدولة المصرية حينما تعلن عن تدشين مشروعات أو الانتهاء من التنفيذ، يتم الحديث عن ما تم تنفيذه على أرض الواقع بالفعل، وليس ما سيتم فى المستقبل، ولهذا لا تستطيع هذه الجماعة أن تشكك في الأرقام فكل ما تحاول فعله هو تشويه الصورة بتقارير مفبركة.

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