صرف تعويضات عمال «القومية للأسمنت» الشهر الجاري

كشف المهندس إبراهيم المناسترلي، المصفي العام للشركة القومية للأسمنت، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، عن خطة الانتهاء من صرف تعويضات عمالة الشركة خلال الشهر الجاري.وأضاف المناسترلي، في تصريح خاص، أنه سيتم تعويض 400 عامل ممن تقدموا بطلبات لصرف التعويضات، مشيرًا إلى أنه يوجد توجيه من الشركة القابضة للانتهاء من صرف التعويضات لمن تقدموا بطلبات إنهاء الخدمة خلال الشهر الجاري.وأكد أن الخطة تشمل عقد 3 لجان أسبوعية تحتوي على صرف تعويضات لـ130 عاملًا بداية من الأسبوع الجاري، لافتًا إلى أن الانتهاء من صرف التعويضات سيسهم في تفرغ فريق التصفية لمهام استكمال تصفية الشركة.وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام بقيادة هشام توفيق، على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.