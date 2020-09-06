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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

«هنيدي كوميديان مؤدب وشكسبير مسرحياته خادشة للحياء».. اعترافات نور الشريف

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 08:57 م
نور الشريف
نور الشريف
وائل توفيق
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اعترف الفنان نور الشريف في حواره لمجلة «المصور» 1999، أنه يعاني من نوبة من الاكتئاب تطارده طوال الوقت.

وقال الفنان الراحل إنه رغم تقدم العمر والنجاح في التجارب لايخف الإحساس بالاكتئاب، لأنه يعتبر بالنسبة إليه، نوعا من الدفاع عن النفس، وهو من وجهة نظره مقياس الوعي، فعكس الاكتئاب البلادة واللامبالاة، فكان يشعر دائمًا بأن الواقع يحاصره، يختلف عن أفكاره، وهو ما كان يؤرقه، ويدفعه للعمل بقوة، وهذا أفضل من الاستسلام للحياة والشعور بالرضا الزائف.

وطاردت الفنان نور الشريف إشاعات طلاقه من زوجته الفنانة بوسي، وقال عن ذلك في حواره أن هذه الإشاعة تطاردني منذ سنوات، خاصة في يوليو وأغسطس، ولا أعرف علاقة هذه الشهرين بمواسم الطلاق، لذا أنا لا أتفرغ لمحاولة نفي هذه التفاهات، لأن مع الأسف لدينا ناس هوايتها صناعة الشائعات، وخراب البيوت، أو أن يصبح الآخرون شبههم فيطخونهم بأي وساخات.

وأوضح نور الشريف أنه توجد لدينا صحف وجرائد مخصصة للفضائح، وتساءل عن كيفية تركها تعمل دون ضوابط.

وكانت بعض الأخبار قد نُشرت عن إدمان "الشريف" المخدرات، ورد على ذلك قائلًا: "لم يحدث إطلاقًا، فهذه مبالغة صحفية".

وعن مسألة الإيردات في السينما المصرية، قال الفنان نور الشريف، إنها ليست مقياس للفن، فالفنان إسماعيل ياسين قدم 400 فيلم، لم يتذكر الجمهور منها سوى 12 فيلم تقريبًا، وفاتن حمامة لم تصل إلى 100 فيلم، لكن الجمهور يتذكر منها 80 فيلما تقريبا، بالإضافة إلى سعاد حسني عدد أفلامها أقل لكن الجمهور يتذكرها كلها.

واعترف الفنان نور الشريف أنه كان يحب الفنان محمد هنيدي، لأنه كوميديان رقيق ومؤدب، وقال: "الناس لاتعرف أن الكوميديا في كل العالم مرتبطة بقلة الأدب والنكات البذيئة حتى أيام الرومان، كان الضحك في أعياد آلهة الخمر والجنس والعيد مسخرة والمسرحيات ألفاظها فظيعة، ولا يستثنى في ذلك شكسبير العبقري ومسحرياته الكوميدية بداخلها ألفاظ خارجة وسوقية وخادشة للحياء".

وقال الفنان الراحل إن الأغاني القديمة أيضًا، كانت كلها "قليلة الأدب"، منها "ارخي الستارة اللي في ريحنا لحسن جيرانك تجرحنا، بعد العشا يحلا الهزار والفرفشة"، كما أنه اكتشف أن هذه الأغنيات مؤدبة للغاية عندما قارنها بثنائيات زكريا أحمد ومنيرة المهدية.

وأشاد نور الشريف بالفنان محمد هنيد، وقال، إنه من حسن حظنا أن "هنيدي" كوميديان مؤدب على يعتمد على الألفاظ البذيئة، والحركات البهلوانية مثل كل الكوميديانات في العالم.

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