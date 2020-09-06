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الأحد 06 سبتمبر 2020 الموافق 18 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس «الجلالة»: 4 عمداء كليات بالجامعة من خبراء مصر بالخارج

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 04:21 م
الطلاب
الطلاب
وفاء علي
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أشاد الدكتور أشرف حيدر، رئيس جامعة الجلالة، بجهود خبراء مصر بالخارج، موضحا أن هناك 4 عمداء لكليات بالجامعة من علماء مصر بالخارج، والذين قرروا العودة والمشاركة بخبراتهم في نهضة مصر العلمية.

جاء ذلك خلال الزيارة التي نظمتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لوفد من شباب الدارسين بالخارج المتواجدين بمصر حاليا، إلى مدينة الجلالة، بالتعاون بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي.

واستمع الطلاب إلى شرح تفصيلي لتفاصيل الكليات والتخصصات الموجودة بجامعة الجلالة والمشروعات التي تم تنفيذها في مدينة الجلالة، فضلا عن تفقد الجامعة، معربين عن سعادتهم بما تشهده مصر في العديد من القطاعات الذي يعد طفرة غير مسبوقة في فترة وجيزة من الزمن، وأن منطقة الجلالة تحاكي في جمالها العديد من الأماكن العالمية.

كما تم فتح باب الأسئلة للشباب الدارسين في الخارج، والتي أجاب عنها المسئولون؛ حيث أعرب الطلاب عن فخرهم بتوسع مصر في بناء جامعات بهذا المستوى من التقدم والتكنولوجيا.

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