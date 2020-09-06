البورصة تخسر 5.3 مليار جنيه بمستهل تعاملات الأسبوع

اختتمت أسهم ومؤشرات البورصة تعاملات، اليوم الأحد، أول تداولات الأسبوع على تراجع جماعي، مدعومة بعمليات بيع أجنبية وعربية على غالبية أسهم السوق المتداولة، وذلك على خلفية التراجعات التي ألمت بمؤشرات أسواق المال العالمية عشية أمس الأول الجمعة، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 5.3 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 622 مليار جنيه.وخسر المؤشر الرئيسي للسوق " نحو 0.96% من قيمته، ليغلق عند مستوى 11073 نقطة، كما هبط مؤشر "إي جي إكس 50" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 1989 نقطة، وانخفض مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 12936 نقطة، ونزل مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 4257 نقطة.كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 1841 نقطة، وهبط مؤشر "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 2728 نقطة.