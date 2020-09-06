برلمانى يطالب الحكومة بالتفاعل مع المواطنين اقتداء بالسيسي

قال النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، إن الجولات التفقدية للمشروعات القومية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، هي رسالة لكل المسئولين بالحكومة سواء وزير، أو محافظ، أو رئيس حي، ولا بد أن يسيروا جميعا على نفس الدرب وأن يتبعوا منهجه، وذلك لأن جميع أفراد المجتمع يحبون أن يروا القيادات التنفيذية تتفاعل مع المواطنين بهذه الصورة.وأضاف عضو مجلس النواب في بيان له، اليوم، يجب أن يقتدي جميع المسئولين كبارًا وصغارًا بالرئيس السيسي وأن يكونوا فى عون الناسِ ويقضون حوائجهم، ولا يتركونهم فريسة المرضِ والعوزِ والحاجةِ، حيث يجب أن يكونوا حريصين على الالتقاء بالمواطنين والاطمئنان على أحوالهم دائمًا.وأوضح " نظير" أن الرئيس السيسي ضرب القدوة والمثل في التواصل الإنساني، وأثبت حرصه على التواصل الكامل بكل فئات الشعب، سياسيا، واجتماعيا، واقتصاديا، وإنسانيا، حيث أرسى مبدأ التواصل مع الجميع، وأثبت حرصه الشديد على التواصل مع كل فئات الشعب والتجاوب مع مشكلاتهم، وقد شهدت السنوات الماضية لتوليه رئاسة الجمهورية تلاحمه مع قضايا الشعب اليومية، حيث أبرزت المواقف المتعددة اهتمامه بهذه الطبقات، لابد أن يسير جميع المسؤولين بالدولة على هذا النهج، والتواصل مع كافة فئات المجتمع وإظهار اهتمامهم بالإنصات إلى هموم المواطنين، ودعم الفئات المختلفة بالمجتمع ورفع الروح المعنوية لديهم.