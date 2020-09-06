«آرب نيوز»: السيسى يشجع مشروعات الطاقة في إفريقيا

أكدت صحيفة "آرب نيوز" البريطانية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن عن دعمه لبناء سد في محطة جوليوس نيريري للطاقة الكهرومائية في تنزانيا من قبل شركتين مصريتين.وحصلت شركة المقاولون العرب والسويدي إلكتريك على عقد بناء السد على نهر روفيجي من قبل الحكومة التنزانية في ديسمبر 2018، بتكلفة 2.9 مليار دولار.وعقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعًا لمتابعة المشروع، وقال إن الرئيس السيسي يدعم بناء السد في تنزانيا "للتعبير عن قدرة قطاع المقاولات المصري على استكمال المشروعات الكبرى بأعلى جودة".وقال رئيس الجهاز المركزي للتعمير اللواء محمود نصار إن سد جوليوس نيريري يحمي البيئة المحيطة من مخاطر الفيضانات وسيخزن حوالي 34 مليار متر مكعب من المياه في بحيرة جديدة تضمن توافر المياه بشكل دائم في جميع أنحاء البلاد، عام للزراعة وصيد الأسماك والحفاظ على الحياة البرية المحيطة.وأوضحت الصحيفة أن المشروع يتكون من جسم السد الخرساني الرئيسي وأربعة سدود تكميلية لتشكيل خزان المياه وسدين مؤقتين أمام وخلف السد الرئيسي ومحطة طاقة كهرومائية.وتابعت أنه سيتم إنشاء مجمع سكني وشبكة طرق مؤقتة ودائمة لخدمة المشروع، والتى تشتمل أيضًا على مجرى مائي ونفق بطول 703 أمتار وجسر خرساني دائم وجسرين على نهر روفيجي.