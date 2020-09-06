139 حالة وفاة و1992 إصابة جديدة بكورونا في إيران

نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "ارنا"، عن وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأحد، أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع ليقترب من 387 ألف حالة، بعد تسجيل 1992 إصابة جديدة.وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع ليبلغ 22 ألفا و293 حالة، بعد تسجيل 139 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.ولفتت إلى أن 3722 من المصابين في وضع صحي حرج، وأن عدد المتعافين يقترب من 334 ألفا، وفقًا لما أوردته وكالة أنباء إرنا.