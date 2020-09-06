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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ماجد أباظة: سعيد بانضمامي لأسرة مسلسل «الكهف»

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 04:21 م
ماجد أباظة
ماجد أباظة
منار إبراهيم
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تعاقد الفنان ماجد أباظة على المشاركة في مسلسل "الكهف"، الذي يخوض بطولته مجموعة من النجوم الشباب، والمقرر عرضه خلال إحدى المنصات الإلكترونية خلال الفترة المقبل.

وقال "أباظة"، خلال حديثه لـ"الدستور"، إنه سعيد لمشاركته في هذا العمل خاصة أنه جديد من نوعه، حيث تدور أحداثه في إطار الإثارة والغموض، وينتمي لنوعية أفلام الرعب، مشيرًا إلى أنه سيجسد دورا جديدا ومختلفا، متمنيًا أن ينال إعجاب المشاهدين.

"الكهف" يضم مجموعة جديدة من الوجوه الشابة التي حققت نجاحًا كبيرًا في موسم رمضان الماضي، ومن بين المنضمين للعمل كل من ليلى أحمد زاهر وحسن مالك وهنا داود ويوسف عثمان وخالد كمال وفراس سعيد وشمم الحسن وسنيتا خليفة ومحسن منصور وعبدالرحمن اليماني وصالح عبدالنبي وماجد أباظة وصالح عبدالحي.

ويشارك في العمل عدد كبير من نجوم مصر والسعودية، ويعد المسلسل إنتاج سعودي مصري، وتدور أحداثه في عوالم تحت الأرض، إذ يدخل مجموعة من الشباب مغامرات في عوالم خيالية، ويعتمد في 70% منه على تقنيات المؤثرات البصرية vfx، والمسلسل من إخراج حسام الجوهرى.

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