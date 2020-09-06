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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة بريطانية: تحركات مكثفة من «الناتو» لوقف العدوان التركي على «المتوسط»

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 02:39 م
العدوان التركي على
العدوان التركي على المتوسط
إسراء صلاح الدين
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أكدت صحيفة "آرب نيوز" البريطانية، أن هناك تحركات مكثفة من قبل حلف شمال الأطلسي "الناتو" من أجل وقف وقف العدوان التركي على شرق البحر الأبيض المتوسط.

وتابعت أن حلف الناتو قاد مبادرة المصالحة بين تركيا واليونان بشأن الخلاف بينهما في شرق البحر الأبيض المتوسط، لكن التوترات لا تزال تتصاعد ويشك الخبراء في أي نتيجة فورية.

وأعلنت أن تركيا واليونان اتفقتا على إجراء "محادثات فنية" لتهدئة التوترات العسكرية في المنطقة بشأن أنشطة التنقيب عن الغاز المتنازع عليها، ونفت اليونان أنها وافقت على إجراء محادثات بوساطة الناتو مع تركيا وطالبت بالانسحاب الفوري لجميع السفن التركية من الجرف القاري اليوناني كشرط مسبق لتهدئة التوتر، لكن أنقرة لا تؤيد الفكرة وتتوقع أن تركز المحادثات على منع الاشتباكات العرضية.

ولا تزال الخلافات حول الحدود البحرية الحصرية وحقوق التنقيب عن الطاقة بين الخصمين الإقليميين حادة كما كانت دائمًا، وقال المعلقون إنه من غير المرجح أن يتم حلها على الفور من خلال المحادثات التي يتوسط فيها الناتو.

وسلمت أثينا يوم الجمعة رسالة حول أنشطة تركيا في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، طالبت فيه بتقديمها إلى مجلس الأمن.

وقال بول أنتونوبولوس، الخبير في العلاقات التركية اليونانية، إن المحادثات الفنية بين اليونان وتركيا لن تسفر عن أي نتائج بسبب الخلافات حول الشروط المسبقة.

وتابع: "نظرًا لأن تركيا لا ترفض فقط إعادة سفنها إلى الميناء، بل زادت في الواقع من خطاب الحرب والغزو ضد اليونان، فلن تحدث المناقشات في ظل هذه الظروف".

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