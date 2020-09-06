رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 06 سبتمبر 2020 الموافق 18 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

برومو «زنزانة 7» يتجاوز 8 ملايين مشاهدة في 3 أيام

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 04:13 م
زنزانة 7
زنزانة 7
أحمد عارف
طباعة
استطاع برومو فيلم "زنزانة 7" أن يحقق نجاحا كبيرا خلال الأيام الماضية، والمقرر طرح الفيلم في السينمات يوم 16 سبتمبر من الشهر الجارى، وتجاوز البرومو 8 ملايين مشاهدة في 3 أيام ونصف اليوم، في سابقة هي الأولى، أن يحقق برومو فيلم كل هذه المشاهدات فى 3 أيام ونصف.

وكان المنتج أيمن يوسف طرح عدة بوسترات دعائية للفيلم، منها بوستر جمع نجمى العمل نضال الشافعى وأحمد زاهر، وآخر جمع كل أبطال الفيلم، خاصة أن العمل يعتمد على البطولة الجماعية، حيث يشارك في بطولته كل من عبير صبرى وإيهاب فهمى ومايا نصرى ومدحت تيخة ومنة فضالى وأحمد التهامى، وعدد من الوجوه ‏الجديدة وهم: أيمن كشك، وأشرف عبدالعزيز، ‏ومنى منير، تأليف حسام موسى، إنتاج أيمن يوسف، وإخراج إبرام ‏نشأت.‏

وفى أحداث الفيلم يجسد الفنان نضال الشافعى، أحد أبطال العمل، شخصية منصور ‏الذى يدخل ‏السجن على هامش إحدى القضايا، ويجسد أحمد زاهر شخصية ‏حربى، وهو شاب عادى ‏يتعرض لأزمة يدخل على إثرها السجن، ومع مرور ‏الأحداث يلتقى المسجونان منصور ‏وحربى داخل "زنزانة 7"، خاصة أنهما ‏مجرمان، ويشهد الفيلم أحداث صراع بينهما على ‏مدار النصف ساعة ‏الأولى.‏

موضوعات متعلقة

القصة الكاملة لغرق طفل في حمام سباحة بالزمالك

ضحايا اغتصاب «طباخ مصر القديمة» يخضعن للكشف الطبي

توصيل الغاز الطبيعي بـ200 جنيه ضمن مبادرة «ما يغلاش عليك»

سعر الملصق الإلكتروني للمرور.. وآخر موعد لتركيبه

الصور

image description

«مصر تقدر».. حفل قرعة مونديال اليد 2021 بالأهرامات

image description

من دبلوم صنايع لمعيدة بكلية الاقتصاد.. حكاية «أميرة» في جامعة حلوان

image description

«عم جمال».. هجره ولده فأنس وحدته برعاية «أيتام السيدة»

image description

«الدكتورة فريدة».. حلم بائعة خضار لابنتها لدخول كلية الطب

image description

عطل 30 دقيقة فى الخط الثانى بمترو الأنفاق

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لغرق طفل في حمام سباحة بالزمالك

موعد نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة

حقيقة تعرض محافظات مصر للسيول الفترة المقبلة

الحبس 3 سنوات لمتهم في قضية مقتل الصحفية ميادة أشرف

إنفوجراف

image description

تفاصيل مصرع طفل في حمام سباحة نادي الزمالك (إنفوجراف)

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

أيام زمان

الأبنة المدللة.. حكاية هويدا ابنة صباح التي تسببت في بيع منزلها

حكايات الشيخ النقشبندي مع السينما والرئيس السادات

«رفضت أكون أبًا وعائلتي حذفت أول أعمالي».. حكاية جميل راتب مع السينما والأبوة

«الواد ده موهوب».. حكاية «السادات» مع بليغ حمدي

نجم الساعة

«بى بى سى» تمنع موظفيها من الآراء السياسية عبر مواقع التواصل الاجتماعى

منوعات

اليابان تُجلي أكثر من 780 ألف شخص استعدادًا لإعصار «هايشن»

ابتكار جيل جديد من البطاريات تعمل بدون خطر الانفجار

توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي للحفاظ على الصحة الإنجابية للأم

كوريا الجنوبية تتأهب لإعصار «هايشن»

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
لمن يلومون فيروز.. زهقنا منكم جدًا
ماجد حبته
الأحمق قد ينتحر.. وينحر تركيا
ماجد حبته
عودة «باشاغا».. بالإكراه!
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «2»
المزيد

الثقافة

ناجى الناجى يناقش «سماء وسبعة بحور» بالنيل الثقافية الأربعاء

مواهب فنية وكورال أطفال بثقافة مطروح

تضم مسرحيات مجهولة للحكيم.. تفاصيل خطة النشر بـ«قصور الثقافة»

«هيئة الكتاب» تصدر «علم النفس والأدب» لـ محمد حسن غانم