برومو «زنزانة 7» يتجاوز 8 ملايين مشاهدة في 3 أيام

استطاع برومو فيلم "زنزانة 7" أن يحقق نجاحا كبيرا خلال الأيام الماضية، والمقرر طرح الفيلم في السينمات يوم 16 سبتمبر من الشهر الجارى، وتجاوز البرومو 8 ملايين مشاهدة في 3 أيام ونصف اليوم، في سابقة هي الأولى، أن يحقق برومو فيلم كل هذه المشاهدات فى 3 أيام ونصف.وكان المنتج أيمن يوسف طرح عدة بوسترات دعائية للفيلم، منها بوستر جمع نجمى العمل نضال الشافعى وأحمد زاهر، وآخر جمع كل أبطال الفيلم، خاصة أن العمل يعتمد على البطولة الجماعية، حيث يشارك في بطولته كل من عبير صبرى وإيهاب فهمى ومايا نصرى ومدحت تيخة ومنة فضالى وأحمد التهامى، وعدد من الوجوه ‏الجديدة وهم: أيمن كشك، وأشرف عبدالعزيز، ‏ومنى منير، تأليف حسام موسى، إنتاج أيمن يوسف، وإخراج إبرام ‏نشأت.‏وفى أحداث الفيلم يجسد الفنان نضال الشافعى، أحد أبطال العمل، شخصية منصور ‏الذى يدخل ‏السجن على هامش إحدى القضايا، ويجسد أحمد زاهر شخصية ‏حربى، وهو شاب عادى ‏يتعرض لأزمة يدخل على إثرها السجن، ومع مرور ‏الأحداث يلتقى المسجونان منصور ‏وحربى داخل "زنزانة 7"، خاصة أنهما ‏مجرمان، ويشهد الفيلم أحداث صراع بينهما على ‏مدار النصف ساعة ‏الأولى.‏