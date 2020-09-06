بعد إزالتها.. «القاهرة» تؤكد تعويض أهالى «عزبة الصفيح»

قال الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، إنه سيتم تعويض أهالي عرب الحصن "عزبة الصفيح"، بحي المطرية، حسب الأعداد المستحقة من سكان المنطقة.وأضاف فوزي، في تصريحات لـ"الدستور"، أن أعمال الإزالة تتم في منطقة "عزبة الصفيح" على قدم وساق حسب تكليفات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.وشنت أجهزة محافظة القاهرة، حملة لإزالة "عزبة الصفيح" بحي روض الفرج، بحضور الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقه الشمالية.وفي وقت سابق، تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أعمال الإزالة الجارية بمنطقة عرب الحصن "عزبة الصفيح"، بحي المطرية، ومساحتها 10 أفدنة، وضمت 93 عقارا وعشة، وجرى تعويض 69 أسرة بوحدات سكنية في مشروع "المحروسة".