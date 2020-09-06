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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

طلقة خرطوش تصيب جزارًا فى مشاجرة بالمنيا

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 02:36 م
مشاجرة
مشاجرة
المنيا ـ على حسين
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أصيب جزار بطلق ناري في الصدر في مشاجرة بقرية دلجا في مركز دير مواس بالمنيا، وتم نقله لمستشفى ملوي العام، وتكثف أجهزة البحث الجنائي تحرياتها لضبط الجناة ومعرفة أسباب المشاجرة.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام مدير إدارة البحث الجنائي بوصول بلاغ من الدكتور إسحق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام بوصول "محمد عبدالرحيم محمد" (39 سنة- جزار) مصابا بطلق خرطوش في الصدر إثر وقوع مشاجرة بينه وبين عدد من الأشخاص.

وانتقلت أجهزة البحث الجنائي برئاسة المقدم علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي لجنوب المنيا لاستجواب المصاب والذي أكد إصابته نتيجة مشاجرة مع آخرين أطلقوا رصاص خرطوش عليه أسفرت عن إصابته بالصدر.

وتكثف أجهزة البحث من جهودها لضبط الجناة والسلاح المستخدم في الواقعة ومعرفة سبب وقوع المشاجرة وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتصرف.

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