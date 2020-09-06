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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مكرم: ندرس مبادرة «بداية الطريق» لتحويل مصر لوجهة تعليمية عالمية

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 03:06 م
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
وفاء علي
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نظمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج زيارة لوفد من شباب الدارسين بالخارج المتواجدين بمصر حاليا، إلى مدينة الجلالة، بالتعاون والتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الهجرة، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي.

وخلال كلمتها، أوضحت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد أن الزيارة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي، بتعريف الدارسين بالخارج بفرص التعليم العالي في مصر وأساليب التعليم المتوافرة بالجامعات المصرية على غرار الخارج، وفي إطار مبادرة "شباب الدارسين بالخارج" التي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والجهود المبذولة بتعريف الدارسين بالخارج وإطلاعهم على أساليب التعليم التي توفرها الجامعات المصرية.

وقدمت وزيرة الهجرة الشكر للدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، للتعاون والتنسيق للتواجد في هذا الصرح الكبير، مؤكدة أنه كان لا بد أن نتعاون مع وزارة التعليم العالي لكي نعرّف أبناءنا بالخارج خاصة الدارسين بهذا الصرح الكبير.

وأضافت أن مصر كانت قلعة كبيرة للتعليم على مستوى العالم، وتلقى العديد من قادة الدول تعليمهم فيها، ولذلك فإن وزارة الهجرة عرضت على الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة "مصر بداية الطريق"، وهو ما كانت عليه بلدنا لكثير ممن تلقوا تعليمهم بها.

ولفتت السفيرة نبيلة مكرم إلى أنه يتواجد ٥٠ طالبًا وطالبة في زيارة اليوم، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بأن ننقل لأبنائنا ما يحدث في مصر من تطوير في مجال التعليم، مضيفة أن تم البدء مع الدارسين المتواجدين حاليا في مصر بأكثر من زيارة في إطار برنامج "شباب الدارسين بالخارج"، وتأتي زيارة جامعة الجلالة لأهمية الاطلاع على كافة التطورات والأساليب الحديثة التي تتضمنها، حتى يعملوا على الترويج لوطنهم.

وأوضحت أن هناك طفرة كبيرة في التعليم في مصر، يجب أن يعلم أبناؤنا تفاصيلها، لافتة الى أن وزارة التعليم العالي أطلقت تطبيق بعنوان "ادرس في مصر" لتشجيع الطلاب للدراسة فيها، مشيرة إلى أن مصر الآن بحاجة إلى أبنائها في صد الشائعات عنها وتكذيب ما يتم ترويجه حولها، موجهة رسالة للشباب الطلاب المتواجدين قائلة: "بلدكوا قوية جدا وبقيادة حكيمة جدا، ومنصورة بأهلها في الداخل والخارج".

وتابعت السفيرة نبيلة مكرم: إن مشروع هضبة الجلالة يضم جامعة على أعلى مستوى من تكنولوجيا التعليم، في مشروع يعتبر أحد المشروعات التنموية القومية العملاقة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتمثل تخطيطا عمرانيا على أحدث المعايير العالمية، لتحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، والنهوض بالتعليم المصري، فضلا عن عقد الشراكات مع عدد من الجامعات، لتوفير فرص لاستيعاب عدد أكبر من الدارسين داخل مصر وفق أحدث النظم التعليمية.

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