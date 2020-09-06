غدًا.. فصل التيار الكهربائي عن قطور 4 ساعات

أعلنت المهندسة أمانى هاشم رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية التابع لشركة كهرباء جنوب الدلتا، اليوم الأحد، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن المحول الكهربائي الرئيسى بمحطة جنوب طنطا، المغذى لمركز قطور، غدا الاثنين، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا، وذلك لضم خلية جديدة.وأشارت رئيس قطاع كهرباء الغربية، أن الأماكن التي تتأثر بفصل التيار بمركز ومدينة قطور، خلال تلك المدة الزمنية هي،منطقة قطور البلد واحد والمناطق المغذية عليه البنك الأهلي، مستشفى قطور المركزي، والتأمينات الاجتماعية الإدارة الزراعية والمناطق المجاورة، والقرى التابعة لمركز قطور.