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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«قدوة-تك» ضمن أفضل 5 مشروعات في جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 02:23 م
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
طارق عتمان
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تشارك مصر مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في فعاليات الأسبوع الأخير من منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2020، في الفترة من 7 إلى 10 سبتمبر عبر الإنترنت، بعد إدراج مبادرتها "قدوة-تك" لتمكين المرأة ضمن قائمة أفضل 5 مشروعات على مستوى العالم في جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات، عن فئة "دور السلطات الحكومية العامة وجميع أصحاب المصلحة في النهوض بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية"، بعد منافسة قوية مع 20 مشروعا، حيث اجتازت المبادرة مراحل التصويت النهائي والتقدم للجائزة وترشيح المشروعات للوصول إلى القائمة النهائية للاختيار.

وتهدف مبادرة "قدوة-تك" إلى تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للنساء والفتيات في مجالات التعليم والصحة والتوظيف، من أجل تمكينهن من المشاركة في عملية صنع القرار ولعب دور فعال في تنمية مجتمعاتهن.

وتنعقد نسخة هذا العام من منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات بالكامل عبر الإنترنت، تحت شعار "تعزيز التحول الرقمي والشراكات العالمية.. خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، بالتعاون بين الاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، بالتعاون الوثيق مع جميع الميسرين المشاركين في خط العمل للقمة العالمية لمجتمع المعلومات.

ويمثل مؤتمر القمة العالمية لمجتمع المعلومات أكبر تجمع سنوي في العالم لمجتمع "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية"، كما أثبت المنتدى أنه آلية فعالة لتنسيق أنشطة التنفيذ بين أصحاب المصلحة المتعددين وتبادل المعلومات وخلق المعرفة وتبادل أفضل الممارسات وتواصل تقديم المساعدة في تطوير الشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين والقطاعين العام والخاص للنهوض بأهداف التنمية.

وتتضمن أجندة المنتدى برنامج أسبوعي يشمل سلسلة من ورش العمل حول عدد من الموضوعات والبلدان، وجلسات السياسات رفيعة المستوى، والمسارات الخاصة في مختلف المجالات الموضوعية وجلسات المعرفة، ومسابقات الهاكاثون، بالإضافة إلى معرض يتناول القضايا ذات الأهمية القصوى لتنفيذ القمة العالمية لمجتمع المعلومات ومتابعتها بالنسبة لأصحاب المصلحة المتعددين.

ويتضمن برنامج الأسبوع الأخير من المنتدى عدد من بيانات السياسات والحوارات التفاعلية رفيعة المستوى، وحفل جوائز منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات، ومناقشة المائدة المستديرة الوزارية، بالإضافة إلى سلسلة من الاجتماعات حول تيسير خطوط عمل القمة.

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