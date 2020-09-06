أمريكا تسجل 44 ألفا و452 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأحد، تسجيل 44 ألفًا و452 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة الأمريكية.وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أنه تم تسجيل أيضًا 783 حالة وفاة متأثرة بالفيروس.يذكر أن إجمالي أعداد الإصابة في أمريكا منذ بدء الجائحة وصل إلى 6 ملايين و244 ألفًا و970 حالة إصابة على الأقل، فضلًا عن 188 ألفًا و538 حالة وفاة.